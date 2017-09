Dha Yurt Bülteni-5

1)AK PARTİ İLÇE BAŞKANI: PARTİMİN ÖNÜNE FINDIK DÖKMÜŞLER GELİN TEMİZLEYİN







SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi'nde fındık üreticisi Muharrem Dursun, bir çuval fındığı AK Parti İlçe Başkanlığı'nın önüne dökerek, fındık fiyatlarını protesto etti. Dursun açıklama yaparken parti binasından inerek üreticinin yanına gelen İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, bu duruma tepki gösterdi. Telefonla birilerini arayan İlçe Başkan Kalaycı, "Benim partimin önüne biri gelmiş fındık dökmüş, gelin bu adamı temizleyin buradan" dedi.Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Ormancı Mahallesi'nde, üretici Muharrem Dursun, fiyatları protesto etmek amacıyla bir çuval fındığı AK Parti İlçe Başkanlığı önüne döktü. Burada gazetecilere açıklama yapan Dursun, "Fiyatları ve maliyetleri tespit eden kendileri. 8.75 lira olarak maliyet tespit ediyorlar, 10 lira fiyat açıklaması yapıyorlar. Vatandaş olarak maliyeti biz açıklamadık, kendileri açıkladı, fiyatı da onlar verdi. Çok mağduruz. Bir işçinin maliyeti 100 liranın üzerinde. Fındık 15 lira iken yevmiye 60 liraydı, bugün 100 lira. Ben AK Parti'ye oy kullanmak için bin kilometre İstanbul'a gittim, oyumu kullandım. Ama hakkımı da ararım" dedi. Açıklama yapılırken parti binasından aşağıya inen AK Parti İlçe Başkanı Avkuta İrfan Kalaycı, üretici Dursun'un yanına geldi. Üreticinin "Buyur başkanım" sözleri üzerine "Ben senin başkanın değilim. Sen niye geldin. Kim öğretti sana bunu oğlumö diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Muharrem Dursun, "Bana 'oğlum' diye hitap etme başkanım. El hareketi yaparak, oğlum diyerek üzerime geliyorsunö diye cevap verdi.



Aralarında geçen sözlü tartışmanın üzerine İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, cep telefonu ile birilerini arayarak, "Benim partimin önüne biri gelmiş fındık dökmüş, gelin bu adamı temizleyin buradan" dedi.



Kalaycı, daha sonra da olayı görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Benim fotoğrafımı çekmeye sen benden izin aldın mı? Kapat şunu, kardeşim kapatsana" dedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muharrem Dursun hakkında tutanak tutarak fındıkları toplamasını istedi. Dursun, daha sonra da olay yerinden ayrıldı.



2)KASTAMONU'DA ÖĞRETMENLER OKULA GİDERKEN KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KASTAMONU'da öğretmen 33 yaşındaki Ayşin Şenoğlu, okula giderken kontrolünden çıkan otomobille şarampole yuvarlandı. Şenoğlu öldü, yanındaki 2 öğretmen arkadaşı yaralı kurtuldu.



Kaza sabah saatlerinde Kastamonu-Tosya yolunun Elyakut Köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'da oturan Ayşin Şenoğlu, 37 BC 377 plakalı otomobiline 2 öğretmen arkadaşını da alıp görev yaptığı Tosya İlçesi'ne bağlı Karadere Köyü'ndeki ilkokula gitmek için yola çıktı. Virajda kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı.



Sürücü Ayşin Şenoğlu olay yerinde öldü. Öğretmen arkadaşları 36 yaşındaki Nazan Gündoğdu ve 34 yaşındaki Şerife Ünal ise yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen öğretmenlerin meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.



Evli ve 2 çocuk annesi olan Ayşin Şenoğlu'nun, direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3)JANDARMA VE AFAD'TAN 2 SAATLİK KEÇİ KURTARMA OPERASYONU



DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesindeki Makam Dağı'nda bulunan 70 metrelik uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Keçi sahibi Mehmet Erkol, ekiplere tüşekkür etti. Ergani ilçesinde Zülküfül Peygamber'in mekanın bulunduğu Makam Dağı'nda dün keçilerini otlatan Mehmet Erkol, akşam saatlarinde keçileri ile eve dönüş hazırlığı yaparken, kayıp olan 3 keçisinin 70 metrelik uçurumun kenarında olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile keçileri bulunduğu yerden alamayan Mehmet Erkol, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban'ı cep telefonu ile arayarak uçurumda mahsur kalan keçilerin kurtarılması için yardım istedi. Kaymakam Çoban'ın talimatı üzerine bölgeye 10 kişilik jandarma ve AFAD ekipleri sevkedildi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından uçurumdan iple aşağı inen ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçiler teker teker kurtararak, sahiplerine teslim etti. Keçilerin sahibi Mehmet Erkol, Kaymakam Mesut Çoban, Jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.



4)İSLAHİYE'DE 'ACI' MESAİ







GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, hasatla birlikte bölge sakinlerinin gelir kaynağı olan kırmızıbiber temizleme mesaisi başladı. İslahiye'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 13 bin ton rekolte beklenilen kırmızıbiber, yöre halkına sağladığı kazanç nedeniyle 'kırmızı altın' olarak da anılıyor. Acı kırmızıbiberin çöpünü temizleme işinde çalışan yaklaşık 3 bin genç kız ve kadın, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İşçiler, günlük 45-50 lira arasında yevmiye ile biberleri temizleyip tohum ve çöpünden ayırıyor. Temizlenen biberler, güneşte kurutulup isot yapılıyor.



Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirterek, "Fiyatlar ise önceki yıllara oranla yüksek ama yine de tüm bunları dünya piyasasına göre değerlendirmek gerekir. Maliyet girdileri çok yüksek. 'Memlekette işsizlik va.' diyorlar biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Firma olarak tarladan alınan taze biberi çöpünde çekildikten sonra kurutuyor ve işleniyor. İç ve dış piyasa dağıtılıyor. Aflatoksinle mücadele kapsamında acı kırmızıbiberin çöpünün temizlendiğini, Fabrikaların yanında ilçe merkezinde ve yakın mahallelerde ev hanımları evlerinin önünde, kapalı alanlarda, kurulan çadırlarda kırmızıbiber çöpü çekiyorlar. Biber çöpü çekmede yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığını söyleyebiliriz" dedi.



5)MESLEKLERİ TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞEN ROMANLAR, GÖÇEBE HAYATI YAŞIYOR



EDİRNE'de geçimlerini demircilik, kalaycılık sepetçilik yaparak sağlayan bazı roman aileler, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesi üzerinde göçebe hayatı yaşamaya başladı. Trakya'nın köylerine kurdukları çadırlarda çocukları ile birlikte yaşayan göçebe romanlar, buğday, ayçiçeği, çeltik, pancar tarlalarında mevsimlik işçi gibi çalışarak, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AB'nin 'Güvenli Yarınlar' projesi ile roman vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Edirne'de bir dönemin gözde meslekleri arasında olan demircilik, kalaycılık, sepetçilik yaparak geçimlerini sağlayan romanlar, mesleklerinin gelişen teknolojiye yenik düşmesi üzerine daha da zor durumda kaldı. Bazı roman aileler, özellikle yaz aylarında göçebe hayatı yaşamaya başladı. Köylere kurdukları çadırlarda, bazılarının eğitimlerini yarım bıraktığı çocukları ile birlikte kalan roman aileler, buğday, ayçiçeği, çeltik, pancar tarlalarında mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Bütün gün aşırı sıcaklarda tarlalarla çalışan romanlar, akşam saatlerinde çadırlarına döndüklerinde yine neşeli kimliklerini ön plana çıkarıp, müzikler eşliğinde zaman zaman eğleniyor. Şu günlerde ayçiçek tarlalarında küspe toplayan roman göçerler, işlerinin bitmesinin ardından yeniden yaşadıkları mahallelere döneceklerini dile getirdi.



KALAYCILIK BİTTİ, GÖÇEBE HAYATA GEÇTİK



Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde kalaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 42 yaşındaki Tuncay Külçe, işlerinin bitme noktasına gelmesi nedeniyle göçebe hayatı yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Mayıs ayından buyana eşi 33 yaşındaki Naime Külçe, ilkokul 3'ncü sınıftan terk 14 yaşındaki kızı Nazar ve 16 yaşındaki oğlu Erdem Külçe ile Edirne ve Kırklareli'nin köylerinde çalışıp,



tarlada biçerdöverlerin ardından kalan ayçiçeğini toplayıp satmak için Süloğlu İlçesi'nin Geçkinli Köyü'ne gelen 6 aileden biri. Kalaycılıktan kazandığı parayla ailesini geçindirmediği için ataları gibi göçebe hayatı tercih ettiğini belirten Tuncay Külçe, Benim mesleğim kalaycılık. Son yıllarda kalaycılık mesleği neredeyse bitti. Bende aileme bakabilmek için kışın hamallık yapmaya başladım. Yazında at arabasıyla eşim ve 2 çocuğumla birlikte tarlalarda çalışmak için yola çıkıyoruz. Burada kazancımız pek fazla olmuyor. Kazandığımızla anca karnımızı doyuruyoruz. Bu gelenek bizim üzerimize yapışmış bir kader. Allah razı olsun bu atların tırnağına, bu hayvan sayesinde günde 10-20 lira kazanıp karnımızı doyuruyoruz dedi.



Eşi Naime Külçe, çadır hayatının çok zor olduğunu belirterek, Biz burada kazandığımızla anca karnımızı doyuruyoruz. Yazın sürekli uzak köyleri geziyoruz. Kasım ayında geri dönüyoruz. Pancar toplama, saman balyası bağlama, hamallık ve diğer tarla işleri ile ne olursa yapıyoruz. Borçlarımızı ödemek zorunda olduğumuz için çalışmak zorundayız. Günlük ne kazanırsak onu yiyoruz. İki çocuğum var, paramız olmadığı için okutamadık. Şu an cebimde hiç param yok mesela. Ama ben sadece normal bir yaşantım olsun, yaşayacak kadar para olsun hepsi bu dedi.



İPEK, HEMŞİRE OLMAK İSTİYOR



Süloğlu İlçesi'nin Musabeyli Köyü çıkışında çuvaldan yapılmış çadırda anne babası ve kardeşiyle birlikte yaşayan Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki İpek Karataş, okuluna devam edip hemşire olmak istediğini söyledi. Çadırda yaşamanın tüm zorluklarına göğüs geren Karataş, okuluna devam edip hemşire olmak istediğini söyledi. Çadırda günün güzel geçtiğini anlatan Karataş, Çamaşır, bulaşık yıkıyorum. Yemek yapıyorum. Ekmek yapıyorum. Sabah kaktığımda anneme kahvaltıda yardım ediyorum. Uzunköprü'de okuluma devam ediyorum. Büyüdüğümde hemşire olmak istiyorum dedi.



AB PROJESİYLE İŞ İMKANI



Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AB'nin 'Güvenli Yarınlar' projesi ile roman vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Dezavantajlı romanların eğitim ve sosyal sorunların çözümü noktasında hak temelli çalışmalar yürüttüklerini de belirten Şallı, İlimizin değişik ilçelerinden gelerek köylerde yarı göçer durumda yaşayan bu vatandaşlarımız iş ve AŞ bulma adına çadırlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Göçebe yaşayan insanlarımızın daha önce demircilik, kalaycılık, sepetçilik yapıyorlardı. Bu meslekler zamanla teknolojik gelişmeye yenik düştüğü için bu meslekleri icra etme noktasından tamamen yoksun durumda kalmışlardır. Tabi bu insanlarımız iş, AŞ ve emek için buradalar. Edirne ilimize baktığımızda 300'den fazla roman vatandaşı aile, kentin çeşitli köylerine gelerek burada değişik işler bulma yoluyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Romanlar bizim ülkemizin temel bireyledir. Temel sorun oluşturan istihdam ve eğitim büyük sorun olduğu gerçeğini tekrar yaşadık. Dernek olarak romanlara yönelik istihdam ve sosyal entegrasyonun aşılması noktası, AB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı'nın desteği ile 'Güvenli Yarınlar' projesini sürdürüyoruz. Hedefimiz yarı göçer yaşamının aşılmasıdır dedi.



6)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ZANLI TUTUKLANDI



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde ve karayolunda yapılan kontroller sırasında 'torbacı' diye tabir edilen zanlıların Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu maddesini getirdikleri Kırıkkale'de piyasaya sürmek isteyen 4 zanlı yakalandı. ye getirdikleri ihbarı üzerine yapılan operasyon sonucu 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı. Ekiplerce yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içinde bulunan M.E., Y.E., İ.B. ve R.U. rumuzlu zanlılar yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca bu şahıslarla bağlantısı olan ve Kaletepe mahallesinde bulunan, ikametinde uyuşturucu maddesi kullandıran K.İ. isimli şahısın aynı akşam evine operasyon yapıldı. Evinde çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen K.İ. adlı şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar Adliye'ye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede M.E., R.U. ve K.İ. 'uyuşturucu maddesi ticareti yapmak' suçlarından tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildiler. Y.E ile İ.B. adlı zanlılar ise adli kontrol kararı ile salıverildi.



7)15'İNCİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR BÖLGE MÜDÜRÜ ABDULLAH KOÇ ATANDI



DOĞA Koruma ve Milli Parklar 15'inci bölge müdürlüğüne Abdullah Koç, Malatya'ya atanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.



"HAYIRLI PROJELERİ ÜRETECEĞİZ



Milli Parklar bölge müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısına şube müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Koç, yaptığı açıklamada İli, ülkesi ve bölgesi için hayırlı olmasını diledi. Göreve çok kısa süre önce başladığını hatırlatan Koç cümlelerini şöyle sürdürdü:



"İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı işler yapmak için buradayım. Ekibim ile birlikte bu şekilde vatanımıza, milletimize sonuçlandırmak için gayretle, birlikle ve beraberlik içerisinde birlikte yürüteceğiz İnşallah. Genel Müdürlüğümüz korunan, sulak alanlar ve daha yaban hayatı, biyolojik çeşitlik dikkat ettiğiniz gibi hep hassa son zamanlarda önemli kavranan konular içeriyor faaliyetli alanlar olarak. Bu nedenle bu alanların korumak, kullanmak dengesini gözetilmesi büyük önem arz ediyor. Ekibimizle birlikte ilimiz, Bölgemiz ve ülkemize en iyi en güze en hayırlı çalışmaları projeleri üreteceğimize inanıyoruz.ö



8)YAZLIKÇILARIN KAYALIKLARDA BULDUĞU YARALI PELİKAN TEDAVİYE ALINDI



EDİRNE'nin Enez İlçesi'ne bağlı Sultaniçe Köyü sahilinde yazlıkçılar tarafından kayalıklarda sol kanadı kırık halde yaralı bulunan pelikan, tedavi altına alındı.Enez'e bağlı Sultaniçe Köyü sahilindeki kayalıklarda sol kanadından yaralı olduğu için uçamayan pelikanı gören yazlıkçılar, durumu İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Sahile giden ekipler, yaralı pelikanı alarak, tedavi için Keşan'daki özel bir veterinerlik kliniğine götürdü. Veteriner hekimler Yener Eker, Barış Kasımoğlu ve Kubilay Yıldız tarafından ameliyata alınan pelikanın sol kanadının kırık olan bölümüne pim takıldı.



SERUMLA BESLENİYOR



Veteriner Hekim Barış Kasımoğlu, ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Operasyon sonrası bakımı çok önemli. İlk 3-4 gün oldukça kritik. Çünkü yabani hayvanlar insanın olduğu kapalı alanlarda gıda alımlarını kesiyorlar. Şu an serum takviyesiyle dışarıdan besliyoruz. 20-25 içerisinde iyileşmesini bekliyoruz" dedi.



Veteriner Hekim Yener Eker de insanlardan uzak olabilmesi için pelikana kliniğin ayrı bir odasında bakarak, taze balıkla beslemeye çalıştıklarını, beslenmesinin düzelmemesi halinde ise rehabilitasyon merkezine gönderileceğini söyledi.



9)YARALI EŞEK TEDAVİ EDİLDİ



İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, son 8 ayda 39 farklı türde 113 yaban hayvanını iyileştirip yeniden doğaya saldı. Tedavi edilenler arasında, doğada yaralı halde bulunan sahipsiz bir eşek de vardı.



130'dan fazla türde 1500'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.



2011-2017 yılları arasında İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yaralı olarak getirilip tedavileri yapıldıktan sonra doğaya salınan yaban hayvanı sayısı 779 oldu. Bu yılın son 8 ayında ise bu rakam 39 türde 113 hayvan olarak kayıtlara geçti. Park'ta tedavi edilenler arasında, kent merkezinde yaralı halde bulunan sahipsiz hayvanlar da var.



SEVİMLİ EŞEK ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Bornova'da yaşayan bir vatandaşın derin yaralar içinde görerek bildirdiği ve Hayvan Hakları Federasyonu bağlantısıyla Doğal Yaşam Parkı'na getirilen eşek, kısa süre içinde iyileştirildi. Tedaviyi gerçekleştiren Veteriner Hekim Elçin Dikilikaya, "Yaralı hayvan, tedavisinin gerçekleştirilebileceği başka bir merkez bulunamadığı için bizim kurumumuza geldi. İlk geldiğinde kırığı yoktu ancak bilinemeyen bir sebepten dolayı sol arka bacağında çok ciddi ve derin bir yara vardı. En önemlisi de enfeksiyona uğramış bir yaraydı bu. Hemen ıslak bandaja alarak 2-3 gün süreyle bu şekilde muhafaza ettik. Sonra da dokudaki hareketliliğe göre tedavi uyguladık" diye konuştu. Yarası kabuk bağlayan eşeğin hızlı bir iyileşme süreci yaşadığı ve yeniden hayata bağlandığı, kısa süre içinde sevimli hayvanın sahiplendirileceği belirtildi.



