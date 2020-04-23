DHA YURT BÜLTENİ - 42 İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar İZMİR'de yaşayan Ersin Utazca, pandemi koşullarında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu sitenin bahçesinde apartman sakinlerine özel müzik gösterisi düzenledi.

İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar

İZMİR'de yaşayan Ersin Utazca, pandemi koşullarında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu sitenin bahçesinde apartman sakinlerine özel müzik gösterisi düzenledi. Yaklaşık 20 apartmandaki dairelerin ışıklarını açıp kapatarak eşlik ettiği gösteri, büyük beğeni topladı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlar, yurdun dört bir yanında bayram coşkusunu evlerinin balkonlarından ve camlarından kutladı. İzmir'de yaşayan Ersin Utazca ise pandemi koşullarında kutlanan bayramda oturduğu sitenin bahçesinde apartman sakinlerine müzik ziyafeti yaşattı. Profesyonel ses sistemiyle 23 Nisan konseptli şarkıları çalan Utazca'ya yaklaşık 20 apartman eşlik etti. Tüm vatandaşların ışıklarını açıp kapattığı görsel şölen, büyük beğeni topladı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Öte yandan, bazı vatandaşlar site içindeki evlerinin bahçelerine inince polis sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

'İNANILMAZ BİR TEPKİ VERDİLER'

Tüm apartmanların aynı anda birlik olduğunu söyleyen Utazca, "Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de bayramımızın 100'ncü yılı olduğu için biz de bölgemizdeki bütün evleri bu coşkuya ortak etmek istedik. Saat 21.00'da tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu. Bizler de bunu organize etmiş olduk. Vatandaşlar inanılmaz bir tepki verdi. Bugün 8 yaşındaki oğlum da bir şiir okudu. Bütün apartmanlarımız ışıklarını yakıp söndürerek coşkuyla bize eşlik etti. Tüylerimiz diken diken oldu" dedi.Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen vatandaşlardan Peri Özkara,"Çok mutluyuz. Çocuğumun bayramı bu şekilde geçti yine de birlik beraberlik içindeyizö diye konuştu.

Gösterileri izleyen çocuklardan 11 yaşındaki Doğa Gürger, "Koronavirüsten çok koruyoruz ama bayram eğlencesi olunca çocuklar çok seviniyor. Hep böyle olmasın okullar açık olsun. Bugün çok eğlenceli bir gün oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA