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Almanya'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildiALMANYA'da bulunan 196 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü.

23.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:29
DHA YURT BÜLTENİ - 40

Almanya'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi

ALMANYA'da bulunan 196 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü. 

Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 196 kişi, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan 1 kişi çağırlan ambulansa nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 195 kişi ardından otobüslerle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurduna götürüldü. 195 kişi burada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak. 

Kaynak: DHA

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