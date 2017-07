Dha Yurt Bülteni-4

1)BURSA'DAN ADALET BULUŞMASI'NA 81 OTOBÜS İLE GİTTİLER



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son günü olan bugün Maltepe'de yapılacak olan Adalet Buluşması'na destek için Bursa'dan 81 otobüs İstanbul'a hareket etti. 15 Haziran günü Ankara Güvenpark'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün son günü olan bugün Maltepe'de yapılacak olan 'Adalet Buluşması'na katılmak için Bursa'dan 81 otobüs, sabah saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Bursa Şubesi (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bursa Şubesi (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Bursa Şubesi (TMMOB), Halk Evleri, Emek Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim İş Sendikası Bursa Şubesi üyelerinden oluşan toplam 4 bin kişi, Bursa Kent Meydanı'ndan hareket eden otobüslere binerek Adalet Buluşması'na destek için yola çıktı. Hareket öncesi basın açıklaması yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "Genel Başkanımızın başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için İstanbul'a gidiyoruz. dedi.



2)DİYARBAKIR'DA SURİYELİ ÇOCUK KAVGADA BIÇAKLANDI



DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde Suriyeli 14 yaşındaki M.T., iddiaya göre yoldan geçen bir kişiye domates atması sonucu çıkan kavgada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan Mavi Köşe semtinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre M.T., yoldan geçen bir kişiye domates atınca aralarında kavga çıktı. Kavgada M.T., bıçaklanarak yaralandı.Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları M.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Suriyeli çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevrede araştırma yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Soruşturma sürüyor.



3)OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI



ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan otomobil refüje düştü. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, Kızılcahamam'ın Akdoğan Köyü yakınlarında dün gece 24.00 sıralarında meydana geldi. Kızılcahamam'dan Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 06 BG 6675 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 06 AK 0885 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıp, refüje düştü. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



3)MARMARİS'TE BUNALTICI SICAKLAR PLAJLARI RENKLENDİRDİ



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sıcaklık havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, soluğu plaj, havuz ve su parklarında aldı. Plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Marmaris'te yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunalttı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 41 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Aniden bastıran kavurucu sıcaklardan bunalanlar sabah erken saatlerinde plajları doldurdu. Şezlonglarını denize çeken turistler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken kimileri plajda sık aralıklarla denize girdi. Büyük bölümü İngiliz, Rus ve Ukraynalı olan yabancı turistler, bronzlaşmak için şezlonglara sere serpe uzanıp, güneşlendi. İlçedeki Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan Turban Mevkii'ne kadar uzanan sahillerde "yere iğne atsan düşmez" dedirten görüntüler ortaya çıktı. Su parkları ve otel havuzları plajları aratmayacak kalabalıklara sahne oldu. Çocuklarıyla gelen turistler, kaydırak, su yılanı ve hamburger gibi su parklarındaki aktivitelerle eğlendi. Heyecan arayanlar ise jetski, muz, can simidi ve deniz paraşütü gibi su sporları ile anın tadını çıkardı.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde etkili olacağını bildirdi. Devlet, özel hastane ve polikliniklere kaldırılan 2'si yaşlı abancı turist olmak üzere 6 kişinin güneş çarpması nedeniyle tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.



4)ORMANLIK ALANDA HİNTKENEVERİ YETİŞTİREN İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI



MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, ormanlık alanda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 1857 kök hintkenevirine imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 2 kardeş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İki şüphelinin operasyon sırasında kaçan ağabeylerinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bir ihbarı değerlendiren Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakarası Mahallesi, Çengelli Mevkisi'nde sığla ormanı içerisinde hintkeneviri yetiştirildiğini belirledi. Teknik ve fizik takibin ardından dün (Cumartesi) ormanlık alana düzenlenen operasyonda 1857 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda hintkenevirini yetiştirdikleri belirlenen O.D. (Oğuzhan Doygun) (20) ve ağabeyi A.D. (Arif Doygun) (34)gözaltına alındı. Şüphelilere ait iki otomatik av tüfeği ile 45 M 5696 plakalı otomobile de el konuldu. Otomobil yediemine teslim edilirken, operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmayı farkedip, kaçan ağabeyleri S.D.'nin (Selçuk Doygun) (35) ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Ele geçirilen hitkenevirleri ise tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi.



// ÖZEL)



5)BİNLERCE DÖNÜM KAVUN VE KARPUZ SICAKTAN YANDI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde aşırı sıcak ve şiddetli poyraz nedeniyle binlerce dönümdeki kavun ve karpuzlar tarlada kaldı. Gün yanığı nedeniyle kavun ve karpuzları yanan üretici perişan oldu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, net zararı bilmediklerini, zararın milyonlarla ifade edildiğini anlattı.



Geçen hafta sonu aşırı sıcak hava ve şiddetli poyraz nedeniyle Manavgat'ta birçok ürün gün yanığı nedeniyle tarlada kaldı. İlçe genelinde binlerce dönümde ekimi yapılan kavun ve karpuz gün yanığından dolayı toplanamıyor. Ulualan Ovası'nda üreticiler kavun ve karpuz tarlalarında bir umutla arada bir yerlerde kalmış olma ümidiyle yanmamış kavun ve karpuz arıyor.



ÜRÜNLER TOPLANAMAYACAK DURUMDA



Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, son 40- 50 yılın en sıcak günlerinin çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Metin, binlerce dönüm araziye ekili kavun ve karpuz başta olmak üzere biber ve patlıcan tarlalarının zarar gördüğünü belirtti. Yaşananları ciğer acısı bir durum olarak nitelendiren Metin, şöyle dedi:



"3-4 günlük poyrazda bütün çiftçilerimizin mahsulü bu şekilde yandı. Bu tarlada adam 1 kavun almamış. Belki evine bile götürmedi. Şu anda tarlada değil satmaya evine götürecek kavun kalmamış. Karpuzda da aynı şekilde yandı, kavunda da. Hatta biber tarlalarımız, patlıcan tarlalarımız onlar da yandı."



Başkan Metin zararla ilgili net rakam veremeyeceğini, ancak milyonlarla ifade edildiğini kaydetti.



"20 BİN LİRA MASRAF YAPTIK"



Üretici Mustafa Kemal Yıldırım, bu yıl 15 dönümlük tarlaya yaklaşık 20 bin lira masraf yaparak kavun ektiklerini, aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle kavunların çok büyük zarar gördüğünü söyledi. Kavunlarının tamamının gün yanığı olduğunu ve eridiğini belirten Yıldırım, "Olmuş kavunun sarısı erir, onu anlarım ama ham yeşil kavun da güneşten, poyrazdan dolayı eridi. 15 dönüm kavundan 50- 60 bin lira gelir elde edebileceğimizi düşünüyorduk ama şu anda kurtarabildiğimiz kavun 1 ton, belki 1.5 ton" diye konuştu.



"120 TON BEKLERKEN 1 TANE BİLE ALAMADIK"



Çiftçi Fatma Kaymak, dönüm başına 160 lira kirayla tuttukları 55 dönüm tarlaya karpuz ektiklerini, sıcak hava nedeniyle gün yanığı olan karpuzlardan 1 tane bile satamadıklarını söyledi. Karpuz fidesinin tanesini 1 lira 70 kuruşa aldıklarını, ayrıca dönüm başına 40 lira sulama parası ödediklerini anlatan Kaymaz, "Bu tarladan 120 ton karpuz çıkardı. Devletten bir imdat bekliyoruz. Çok emek çektik ama durumu görüyorsunuz. 1 tane bile karpuz alamadık bu tarladan. 50 bin liraya yakın masraf yaptık" dedi.



50 TON YERİNE 5 TON KAVUN



Kavun üreticisi Erkan Kansu da poyrazlı ve çok sıcak hava nedeniyle 10 dönümlük tarlasında bulunan kavunların tamamının eridiğini belirterek, "Bitki kökleri yeşil ama kavunumuzun vaziyetini görüyorsun. Bu tarla 10 dönüm. Dönüm başına 5 ton ürün verdiğini düşünürsek yaklaşık 50 ton civarında kavun çıkar" diye konuştu. Tarladan sıcak hava başlamadan önce 5 ton kavun toplayıp sattığını anlatan Kansu, Manavgat'ta Ulualan bölgesi başta olmak üzere her yerde kavun ve karpuzun tamamının yanık durumda olduğunu anlattı.



6)RESİM TUTKUSUNU DOĞAYA YANSITTI



BURDUR'un Ağlasun İlçesi'nde hayvancılıkla uğraşan ailesiyle oturan 19 yaşındaki Büşra Öğüt, hayvan otlatırken boş zamanlarında yaptığı resimlerle ilgi çekiyor. Kağıt ve kartonun yanı sıra doğada bulduğu tahta ve taş gibi materyallere kalemle, kömür ya da renkli taşlarla resim yapan Büşra Öğüt, üniversiteye hazırlanıyor.



Ağlasun'a bağlı 1100 rakımlı Akdağ Mevkii'nde oturan Öğüt ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü Büşra Öğüt, resim ve heykeldeki yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor. 8'inci sınıfa kadar devam ettiği okulunu hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım için bırakan ve dağ bayır hayvan otlatan Büşra Öğüt, liseyi açıktan tamamlamayı başardı. İlkokul birinci sınıftan itibaren resme ilgi duyan Büşra Öğüt, keçileri otlattığı sıradaki boş vakitlerinde resim çizmeye başladı.



RESİM TUTKUSUNU YANSITTI



Tahta, taş, kağıt, karton ve konserve kapağı gibi çevrede bulduğu yüzeyi düz her türlü materyalin üzerine kalem, kömür ya da renkli taşlarla resim çizen Büşra Öğüt, ağaç parçalarından da küçük heykeller yaptı. Resimlerinde doğa ve insan figürleri üzerine çalışmalar yapan Öğüt, içindeki resim tutkusunu doğal materyallere yansıttı.



"YETENEK SINAVLARINA HAZIRLANIYORUM"



Resme olan tutkusunu "Kendimi bildim bileli resim çizmek benim için bir tutku" diye anlatan Büşra Öğüt, "Resim çizmeyi, heykel yapmayı çok seviyorum. Ailem hayvancılıkla uğraştığı için onlara yardım ediyorum. Bu yüzden liseyi okuyamadım. Lise eğitimimi açık öğretimde tamamladım. Bu da benim için resim çizmekte avantaj oldu. Başka yapacak bir şey yoktu. Hayvanlar ve resim vardı. Şimdi üniversite yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Hedefim grafik tasarım ve heykel bölümü" dedi.



"KÖMÜRLERLE, RENKLİ TAŞLARLA RESİM ÇİZİYORUM"



Hayvan otlatırken sadece resim yapmadığını, ağaç parçalarını oyarak küçük heykelcikler yaptığını anlatan Öğüt, "Küçüklüğümden beri kağıt bulamadığım zaman etrafta bulduğum taşlara kömürlerle, renkli taşlarla resim çiziyorum. Hayvanları otlatırken çok hızlı resim yapmak zorundayım çünkü resim çizerken bir bakıyorsunuz keçi gidiyor. Hemen gidip onu çevirip gelip tekrar çiziyorum. Resim çizdiğim taşları daha sonra eve taşıyorum" diye konuştu.



"YORGUNLUĞUMU, STRESİMİ BU ŞEKİLDE ATIYORUM"



Doğa ve sanatla iç içe yaşadığını kaydeden Büşra Öğüt, yorgunluk ve stresimi bu yolla attığını söyledi. Öğüt, şöyle dedi:



"İlkokul birinci sınıfta Ahmet Ali Küçük adında bir öğretmenim vardı. Kendi halimde resim çiziyordum. Resim defterim yoktu. Bana çizgili bir defter verdi ve 'Sen buna sürekli resim çiz' dedi. O öğretmenimi hiç unutamıyorum. Hatta babamı çağırıp 'Bu çocuğa destek olun' demişti. Öğretmenimin o desteği benim için çok önemliydi."



"RESİM ÖĞRETMENİ OLURSAM"



Ailesinin de kendisine destek olduğunu vurgulayan Öğüt, "İleride resim öğretmeni olursam ya da böyle bir eğitim verme imkanım olursa çocuklara çok pahalı ya da mükemmel resim malzemelerine ihtiyaçları olmadığını, her an her yerde her şeyle resim yapabileceklerini anlatmak istiyorum. Okuldayken benim hiç resim malzemem olmazdı" dedi.



BOŞ BİNANIN DIŞINA ATATÜRK PORTRESİ ÇİZDİ



Ağlasun merkezindeki 3 katlı bir binanın yan duvarına Atatürk portresi de çizen Öğüt, "Duvarı gördüğüm andan itibaren 'Ben buraya resim çizmeliyim' diye düşünüyordum. 17 Mayıs'ta Atatürk portresini çizmeye başladım. 19 Mayıs'a yetiştirdim. İlk duvar resmimdi. Hedefim dünyanın en büyük duvar resmini çizmek" diye konuştu.



"HEM KIZIM HEM DE BİZ MUTLU OLUYORUZ"



Baba Muammer Öğüt de kızının ilkokul yıllarından itibaren resme yeteneği olduğunu belirterek, "Hem hayvanları otlatır, hem resim yapar. Resim çizmekten hem kızım hem de biz mutlu oluyoruz" dedi.



