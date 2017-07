Dha Yurt Bülteni-4

1)BAYKAN KAYMAKAMI'NIN ARACINA BOMBALI SALDIRI (1)



SİİRT'in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği yapan Mehmet Kocabey'in makam aracının geçişi sırasında önceden PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada can kaybı olmazken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Baykan ilçe Kaymakamı olan ve DBP'li Belediye başkanının görevden alınmasından sonra Belediye Başkan Vekilliği de yapan Mehmet Kocabey, sabah Yarımca Jandarma Karakolu'nu ziyarete gitti. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in makam aracı geçerken infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'te yaşanan gelişme üzerine Baykan ilçesine gitti.



Görüntü Dökümü



-Olay yerinde Kaymakamın makam otomobilinin görüntüsü



-Güvenlik güçlerinin incelemeleri



-Baykan Kaymakamlık binasının önündeki zırhlı araçlar



-Kaymakamlık binası önünde alınan güvenlik önlemleri



-Kalmakamlık makamından görüntü



Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK-SİİRT /DHA



2)YAŞADIKLARI SIKINTILARI PARODİ ŞEKLİNDE ÇEKEN AİLE HEKİMİ İNERNET FENOMENİ OLDU



AİLE Hekimlerinin yaşadığı sorunları kısa paradiler yaparak sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Dr. Gökalp Kaynak kısa sürede internet fenomeni oldu.



İzmir'in Balçova ilçesi 2. Nolu Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Gökalp Kaynak son günlerde doktorlara yönelik şiddet olaylarının artması ve muayene sırasında hastalarla yaşadıkları sıkıntıları çektiği kısa parodilerle anlatıyor. Parodilerinde, temsili olarak bebeklerini aşı için çağırdığı ailelere önce evinde kesici ve delici alet olup olmadığını soran Kaynak, "hayır" yanıtını alınca bu kez aileleri bebeklerine aşı vurdurmak için sağlık ocağına çağırıyor. Dr.Kaynak, hastalarını muayene ettikleri sırada cep telefonunda çalan mezleke parçalarını ise kamera karşısında oynayarak tepki veriyor.



Yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekmek için benzer 30'a yakın parodi yaptığını söyleyen 47 yaşındaki Aile Hekimi Gökalp Kaynak, "Yapılan araştırmada aile hekimlerinin yüzde 59.6'sı maalesef hasta ve yakınları tarafından şiddete mağruz kalıyor. Muayene sırasında çok ilginç olaylar yaşıyoruz. Sıkıntılarımızı parodi şeklinde gündeme getirmek hasta ve hasta yakınları uyarmak" dedi. Paylaşımlarından olumlu sonuçlar aldığını söyleyen Dr. Gökalp Kaynak, hiç bir tiyatro eğitimi almadığını da sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü



-Dr. Gökalp Kaynak'ın çektiği videolar



Hüseyin TÜCCAR/BURSA,-



5 dakika 35 saniye BOYUT: 221 MB



3)MERSİN'DE DEAŞ'A DARBE: 2 TUTUKLAMA



MERSİN'de, eylem hazırlığı içerisinde olduğundan şüphelenilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.



DEAŞ militanlarının yurt genelinde farklı bölgelerde terör eylemi gerçekleştireceği yönünde istihbarat alan ekipler, araştırmalarını genişletti. Özellikle Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı sürecinde cami, cemevleri, turistik tesisler, cami, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara yönelik terör eylemi gerçekleştirileceği bilgisi üzerine ekipler, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan DEAŞ üyelerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan Aramalarda ise örgütün eylem ve hedeflerine ait dijital veriler ele geçirildi.



Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin bir çoğunun emniyet müdürlüğünde kaydına rastlanılırken, Suriye ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden Ahmet D. (32) ve Halil Y. (21) tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



Polisler evin önünde beklerken



Özel Hareket polislerinin eve girmesi



Polislerin evin içerisinde arama yapması



Polis deaş'lı birinin kimliğini gösterirken



Özel Hareket polisleri evin içerisinde görüntüsü



SÜRE: 49" BOYUT: 92 MB



Haber: Ali Ekber ŞEN -Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,



4)KAYSERİ'DE FETÖ/PDY'DEN GÖZALTINA ALINAN 39 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA



Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında adli makamlarca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonla bu kişilerden 67'si gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 39 kişi daha adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Bu arada, sağlık kontrolüne getirilenlerden bazılarının yakınları da Adli Tabiplik girişinde gözyaşı döküp, yakınlarına destek olmaya çalıştılar. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorguları ise sürüyor.



Görüntü Dökümü



-FETÖ'den gözaltına alınan zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi



-Detay görüntü



( Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)



1 Dosya 3 dakika/97 MB



5)GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONUNA TUTUKLAMA



GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla üç şirkete düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 yetkiliden biri tutuklandı.



FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentteki 3 şirkete eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde FETÖ/PDY içerikli çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, şirket yetkilileri M.A. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



- Emniyet Müdürlüğü



Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB



6)AYŞE HANIM, KOSGEB DESTEĞİYLE PATRON OLDU



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde ev kadını 31 yaşındaki Ayşe Ceylan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 30 bin liralık hibe desteği alarak dükkan açıp kendi işinin patronu oldu.



Tüm gününü ev işleri yaparak geçiren Ayşe Ceylan, iş hayatına atılmak için girişimcilik kursuna katıldı Ardından da KOSGEB'den aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle 10 metrekarelik dükkan açıp, kendi ürettiği turşu, pekmez, zeytin, şalgam ve limonata satmaya başladı. Sattığı her ürünü kendisi imal eden Ceylan'ın müşterileri de, organik ürünler bulabilmenin kolaylığını yaşadı. Devlet desteği ile kendi işini kurup kendi işinin patronu olmak istediği için kolları sıvadığını belirten Ayşe Ceylan şunları anlattı: "Kursu bitirdikten sonra turşu dükkanı açmaya karar verdim. 4 yıldır da kendi işimin patronuyum. İşlerim çok iyi. Ev kadınları aslında kendi işini yapabilirler. Yapmayı sevdikleri bir yiyecek, bir içecek dahi onlar için bir meslek haline gelebilirler. Turşuyu, şalgamı, zeytini, pekmezi, nar ekşisini, limonatayı kendimiz yapıyoruz."



Ayşe Ceyhan, Erdemli İlçesi'nde KOSGEB tarafından verilen hibe desteklemesinden ilk yararlanan kişinin de kendisi olduğu hatırlatın iş kurmak isteyenlere girişimcilik kurslarını önerdi.



Görüntü Dökümü



İş yerindeki müşterinin limonata içmesi



Ayşe Ceylan'ın iş yerinde çalışması



Ayşe Ceylan ile röportaj



Ayşe Ceylan'ın ürünleri tanıtması



İş yerinde bulunan ürünlerin görüntüsü



SÜRE: 02'50" BOYUT: 92 MB



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(MERSİN),



7)DEMET AKALIN COŞTURDU



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj'da Demet Akalın rüzgarı esti. Akalın şarkılarıyla beach club'ta eğlenenleri coşturdu.



Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gündüz konserleri kapsamında, arkadaşı Hadise'nin ablasının işletmeciliğini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'ndaki La Plaj'da sahne aldı. Konser öncesi oldukça keyifli olan Akalın, basın mensuplarına röportaj verdi. Akalın'a, dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçılığını yapan Mert Alaş'ın kendisini tanımadığı yönündeki açıklamaları soruldu. Yanıt vermeyen Akalın, konser vereceği mekana değinerek, "Hadise'nin plajında böyle oluyorum, içime bir Polyanna giriyor, kimseye cevap vermiyorum. Ne diyeyim Demet'ler çok karıştırmış olabilir" dedi.



İşletmeci olmak gibi bir fikrinin olup olmadığı sorulan Akalın, "Ticarete atılmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için güzel televizyon projesi var. Olursa Okan bey ile onu yapacağız. Başka da bir şey düşünmüyorum. Şu an için ticarete kafam basmıyor benim. Ben mal mülk, taş tuş alıyorum. Bir sürü arkadaşım çok zarar etti. Kebapçı, restoran açan oldu. Benim ticaretle alakam yok, anlamıyorum. Arkadaşımın beach'inde gayet mutluyum. Gülşen'de geliyor bu akşam. Gülşen benim arkadaşım değil, kardeşim gibi gerçekten de. Birçok beach'ten teklif geliyor, ben Okan'a da söylemiştim beni arkadaşlarımdan ayırma diye. Bu nedenle ben tercihimi buradan yana kullandım" dedi.



GENÇLERİ COŞTURDU



Röportajın ardından sahneye mavi uzun elbisesiyle çıkan Demet Akalın, konserine 'Hayalet' adlı parçasıyla başladı. 'Nazar' adlı şarkısıyla konserine devam eden Akalın, şarkısını söylerken bir yandan da sevenleri ile birlikte özçekim yaptı. Bazı hayranlarının elinden telefonu alarak bizzat kendisi çekim yaptı. Akalın, seslendirdiği hareketli şarkılarda da bol bol dans etti. Sevenlerine keyifle ve unutulmaz anlar yaşattı. Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



Defne isimli küçük bir hayranının doğum günü olması sebebiyle sahneye gelmesi üzerine Akalın, küçük hayranına "10-15 sene sonra popstar olarak çıkma tamam mı" dedi. Hayranının dansçı olacağını öğrenince gülümseyen Akalın, "15 sene sonra ben sahnelerde olurum. Dansçı olabilirsin hatta belki benim şarkılarımda bile dans edersin" dedi.



Akalın daha sonra 'Türkan' ve 'Evli mutlu çocuklu' gibi sevilen şarkılarıyla konserine devam etti. Akalın, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.



Görüntü Dökümü



Demet Akalın röp.



Konserden genel detay görüntü



Küçük hayranı ile sohbet etmesinden görüntü



Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),