Dha Yurt Bülteni-4

1)YAYLADAĞI'NDAKİ CANLI BOMBADAN 5 KİLO 250 GRAM TNT ÇIKTI



HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde yakalanan canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı.Güveççi Mahallesi'nde dün yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili Hatay Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan şahıslar olduğu tespit edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi: "Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 adet şampuan kutusu ve 3 adet deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 adet fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."



HATAY/DHA



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2)SARUHANLI' DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak Manisa'nın Saruhanlı İlçesi merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremi, merkez üssü Şehzadeler İlçesi ve 4.2 büyüklüğünde olarak revize etti. Ayrıca ilk sarsıntıdan sonra Manisa'da 2'si Şehzadeler ilçesinde biri Akhisar'da olmak üzere 3.0, 2.3 ve 2.0 büyüklüğünde 3 deprem daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Ayrıca AFAD da daha önce Saruhanlı olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Şehzadeler ilçesi olarak düzeltti.



Görüntü Dökümü



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Kentten sokaktan görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: İlker KILIÇARSLAN / MANİSA,



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3)BARTIN'DA HORTUM



BARTIN'ın Kurucaşile İlçesi'nde denizde oluşan hortum cep telefonu ile görüntülendi.



İlçede bu sabah yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu. Kıyıdan açıkta görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefon7u ile görüntülendi. İlçede kısa süreli paniğe yol açan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 5 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.



Görüntü dökümü:



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-Hortum cep telefonu görüntüleri



Dosya adı: brt_hortum



Süre: 50 sn. Boyut: 802 KB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



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4)SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU



TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki Önder Karayel, boğularak can verdi. Murat İlçesi'ne bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde Önder Karayel, sıcak havada serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda Karayel'in kaybolduğu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri ve Tekirdağ Deniz Polisi dalgıçları yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karayel'in cesedi, Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göletteki arama çalışmaları sırasında Önder Karayel'in babası Ahmet Karayel, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Hanoğlu göleti



-Jandarma ekipleri



-Çevredeki kalabalık



-Görenlerin olayı anlatması



-Dalgıçların suya girmesi



-Cesedin çıkarılması



-Babasının sinir krizi geçirmesi



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), -



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5)PARKLARDA F-4 SAVAŞ UÇAKLARI SERGİLENİYOR



GAZİANTEP'teki Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterden düşürdüğü F-4 tipi 2 savaş uçağı sergileniyor.Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçe Belediyesi, envanterden çıkarılan iki F-4 tipi savaş uçağını vatandaşlara sergilemek için 3 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden talepte bulundu. Talebin TSK tarafından olumlu karşılanması envanterden düşürülen ve 'Şehit Şahinbey' ile 'Şehit Karayılan' isimleri verilen F-4 tipi savaş uçakları, Şahinbey ve Yeşilvadi parklarında sergileniyor. 5 ay önce sergilemeye başlayan savaş uçaklarına yoğun ilgi gösterilen vatandaşlar, uçakların bilgilerinin yer aldığı tabelayı okuduktan sonra uçaklar ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, parkların ziyaretçi sayılarını arttırmak girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl önce müracaatta bulunduk. Biz, 'Bu parklarımızda sergilenmek üzere savaş uçaklarından talep ediyoruz' dedik. Onlar da bizi sıraya koydular. Yaklaşık 2,5 yıl sonra bize sıra geldi. Bize ayrılan iki savaş uçağının bakımı onarımı, boyası yeniden yapıldı. Uçaklarımızın ismi 'Şehit Şahinbey' ve 'Şehit Karayılan'dır. Bu şehitlerimiz, Gaziantep düşman işgalinden kurtuluşunda büyük bir fedakarlık gösterdi. Bizler asker bir milletiz, Silaha karşı bizim ayrı bir ilgimiz var. Bu savaş uçakları sayesinde çok fazla ziyaretçi alıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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Parklarda sergilenen uçaklar



Uçaklar ile selfi çektiren vatandaşlar



Mehmet Tahmazoğlu ile röp.



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB



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6)YARALI KAPLUMBAĞA İÇİN SEFERBERLİK



MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, AKUT Bodrum ekibi ve Milas birimince deniz kıyısından alınıp tedavisi için yetkililere teslim edildi.



Milas'ın Kıyıkışlacık Mevkii'nde tatil yapan bir vatandaştan gelen ihbarı değerlendiren AKUT Bodrum ekibi, başından yaralanmış halde kıyıya vuran deniz kaplumbağasını kurtardı. AKUT ekibi, caretta caretta türü deniz kaplumbağasını daha sonra Ortaca İlçesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) yetkililere teslim etti. Yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası tedaviye alındı.



AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, deniz kaplumbağalarının özellikle deniz trafiğinin yoğun olduğu bu aylarda ciddi yaralanmalara maruz kaldığını belirterek, "Kıyıkışlacık mevkiinde kurtardığımız kaplumbağanın kasıtlı olarak yaralandığına dair belirtiler bulundu. Hayvanı bulduğumuzda başında iki tane çok ciddi yara vardı. DEKAMER yetkililerine teslim ettik. Hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.



DEKAMER yetkilisi Şenol Menzek ise "Kafa travması olan deniz kaplumbağasının tedavisi yaklaşık bir yıl kadar sürecek. Daha sonra denize salınacak. Bu arada, deniz kaplumbağalarının üreme mevsimi devam ettiğinden, özellikle tekneci ve balıkçıların, kıyıya yakın mesafelerde yüzen bu hayvanlar konusunda daha dikkatli ve hassas davranmasını bekliyoruz. Öte yandan deniz kaplumbağalarına yiyecek verilmemesi ve özellikle de üzerlerinde yüzülmemesi gerekiyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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(Görüntü- AKUT kamerası)



Caretta'nın bulunması denizden alınmasi araca konulması ve teslim edilmesi



(Haber: Yaşar ANTER- Kamera: MİLAS (Muğla),



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7)YAVRU KEDİ KENDİSİNİ KURTARAN MUHTARI SIRDI



MARDİN'in Derik İlçesi'nde bir evde mahsur kaldıktan 8 saat sonra kurtarılan yavru kedi,kendisini kurtaran vatandaşın parmaklarını ısırdı. Derik İlçesi'nin Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, evinin alt katındaki bölümde bir kedinin sıkıştığını fark etmesi üzerine olayı belediye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine Derik Belediyesi itfaiye ekipleri, muhtarın evine gelerek kediyi kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince itfaiye erleri mermer zemini kırmak zorunda kaldı. 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yavru kedi sıkıştığı yerde kurtarıldı. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra kendisini açık havaya çıkarmak isteyen Muhtar Ramazan Dursun'un iki parmağını ısırdı. Parmağı ısırılan muhtar daha sonra kediyi yıkayarak, yemesi için bir kase yoğurt verdi. Kedinin kurtarılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan muhtar Dursun, kurtarma çalışmasını yapan Derik Belediyesi ekiplerini teşekkür etti. Daha sonra Derik Devlet Hastanesi'ne giden Muhtar Ramazan Dursun, kedinin ısırmasından dolayı kuduz aşısı yaptıracağını söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Kedinin sıkıştığı yer



-Kedinın kurtarılma çalışmaları



-Muhtarın ısırılması



-Muhtar'ın konuşması



-Kurtarılan yavru kedinin yıkanması ve yoğut yemesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -



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8)2760 RAKIMDA PEDAL ÇEVİRDİLER



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde macera tutkunu 3 arkadaş 7 kilometre sırtlarında taşıdıkları bisikletleriyle 2760 rakımlı Eren Dağı'nın zirvesine çıkarak pedal çevirdi.Doğa sporları üzerine birçok farklı aktivitenin Kemer'e kazandırılmasında önemli rol oynayan Ömer Nizam., bu hafta sonu arkadaşları Osman Minta ve Sadık Umut Sunay ile birlikte Toros Dağları'nın merkezi Beydağlarının uzantısı 2760 rakımlı Eren Dağı zirvesine bisikletle çıktı.



Macera tutkunu arkadaşlar 1900 rakımlı Beydağı Yaylası'ndan bisikletlerini sırtlarına alarak dağa tırmanışa başladı. Yaklaşık 3.5 saat ve 7 kilometrelik tırmanışın sonunda Eren Dağı zirvesine ulaşan 3 arkadaş, zirvede pedal çevirdi. Daha sonra ekip kayalık ve dik yamaçlardaki zorlu patikalardan inişe geçerek İmecik Yaylası'nda sürüşlerini sona erdirdi.



Ömer Nizam, "Beydağları bölgesi doğa sporları için inanılmaz fırsatlar barındırıyor. Ekip olarak her hafta sonu bölgemizde farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta sonu da uzun zamandır hayalini kurduğum Antalya'nın çatısı olarak bilinen ata topraklarım Beydağlarının zirvesinde pedal çevirmek ve dağdan aşağı sürme fikrini arkadaşlarım ile birlikte gerçekleştirdik" dedi.



Görüntü Dökümü



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Zirveye bisikletler sırtlarında taşımalar



Zirvede bisikletin havası inen bisikletlilerle konuşma



Dağların detayı



Zirveden iniş



Bisiklet sürücüsünün kafasındaki kameradan iniş



04: 12 dakika ve 134 MB



Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



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9)BUZLU BİCİ BİCİ SERİNLETİYOR



ADANA'da çöl sıcaklarından bunalan vatandaşlar, geceleri kentin yöresel buzlu tatlısı olan bici bici yiyerek serinlemeye çalışıyor.



Gölgede 40 derece olan sıcaklar Adana'da nemle birlikte 45 derece olarak hissediliyor, geceleri dahi sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise serinlemek için yöresel buzlu bici bici tezgahlarına akın ediyor. Özellikle geceleri bici bici tezgahları dolup taşıyor. Bici bici, cam kaselerin içinde, küp küp doğranmış muhhallebi gibi pişmiş nişastanın üzerine rendelenmiş buz, pudra şekeri, kırmızı gıda boyalı ve kokulu şurup dökülüp isteğe bağlı olarak muz, çilek ve kivi gibi meyve parçacıklarıyla servis ediliyor. Bici bicinin suyunu pipet yardımıyla içip kaşıkla buz ve meyvelerini tüketenler, "Bici bici hem çok lezzetli hem çok serinletici. Bu yüzden tercih ediyoruz" dedi.



Merkez Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi üzerinde 10 yıldır bici bici satan 60 yaşındaki Recep İçigen de nisan ayında sezonun açıldığını ancak, son bir kaç gündür aşırı sıcak hava nedeniyle satışlarının oldukça arttığını söyledi. Ekim ayına kadar satış yaptığını belirten İçigen, bici bici yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve hijyenin önemli olduğunu söyledi.



Yetişkinlerin kaşıkla yediği bici biciyi çocuklar ise pipetle tüketmeyi seviyor.



Görüntü Dökümü



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Bici yiyenlerden genel ve detay görüntüler



Termometrenin görüntüsü



Bicinin yapılışından görüntüler



Bicinin servis edilmesi



Bicibici yiyen vatandaşlar ile röp.



Bicibici yiyen çocuğun görüntüsü



Bicici Recep İçigen ile röp.



Bici yiyenlerden genel görüntü



SÜRE: 03'03" BOYUT: 186 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,