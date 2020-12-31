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DHA YURT BÜLTENİ - 4

31.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:37
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdularGAZİANTEP'te H.A. adlı genç, sokak ortasında yolunu kesip, cep telefonunu isteyen 5 kişiye direnince önce dövüldü ardından tüfekle vurularak, yaralandı.

Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular

GAZİANTEP'te H.A. adlı genç, sokak ortasında yolunu kesip, cep telefonunu isteyen 5 kişiye direnince önce dövüldü ardından tüfekle vurularak, yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, olaydan sonra kaçan şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Olay, 22 Aralık günü, Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı.  H.A.'nın yolu, sokakta yürüdüğü sırada 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı. Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alına  A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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