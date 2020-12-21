DHA YURT BÜLTENİ - 4

Adana'da sokağa ses bombası attılar

ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13290 Sokak'ta meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, patlamanın sokağa atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir hasara neden neden olmayan patlamanın ardından ekipler, çevreden topladıkları ses bombası parçalarını detaylı inceleme için emniyete götürdü.Ses bombasını atan kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Sokaktan görüntüPolislerden görüntüYerdeki ses bombası parçalarıSokaktaki zırhlı polis araçlarıPolislerin olay yerinde çalışması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Arkadaşlarını para için çiftlik evinde alıkoyan 2 şüpheli daha yakalandı

ADANA'da, 3 Aralık'ta, Ahmet A.'yı (31) götürdükleri çiftlik evinde alıkoydukları ve 15 bin TL vermesi için silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle aranan Ali D. (26) ile Nurettin A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., tutuklandı.Olay, 3 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup A., Ahmet A.'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra otomobille Ahmet A.'nın evine giden Yakup A. ile arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A., Ahmet A.'yı alarak mahalledeki bir çiftlik evine gitti. Burada bir süre sohbet eden gruptan Yakup A., Ahmet A.'ya, "Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin TL verö dedi. Ahmet A., parasının olmadığını söyleyince şüpheliler silah gösterip, parayı vermezse kendisini öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet A., yanında para olmadığını, eve gidip altın verebileceğini söyledi.Ahmet A. sabah olduğunda Muhammet K. ve Umut A. ile birlikte otomobile binip, evine gitti. Eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.'ya (56) anlattı. Zeynel A.'nın ihbarı üzerine eve gelen polisleri gören Muhammet K. ile Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde yalnız olmadıklarını söylemesi üzerine çiftlik evine de baskın yapan ekipler, Ferhat A. ile Yakup K.'yi de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ile Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ali D. ile Nurettin A.'nın da yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini tespit eden polis, Ali D. ile Nurettin A.'yı saklandıkları evlerde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali D.'nin, çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip, ellerini bağladıktan sonra 2 traktör, 1 ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı