DHA YURT BÜLTENİ - 4

PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı

MARDİN'de polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda havan rampası, dürbünü ve havan mühimmatı ile yakalanan 1 terör örgütü üyesi gözaltına alındı . Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu terörist gözaltına alındı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen teröristin kaldığı evde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünü, 4 adet 60 mm'lik havan mühimmatı ele geçirildi. Teröristin, metropollerde eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı belirlendi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Müslim SARIYAR/MARDİN,

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Sokak hayvanlarını bakkalında besliyor

TRABZON'un Of ilçesinde esnaf Ali Rıza Sümer (59), aç ve susuz kala yaklaşık 20 sokak hayvanına kucak açtı. Hayvanları elleriyle besleyen Sümer, bu davranışıyla herkese de örnek oldu.

İlçeye bağlı Cumapazarı Mahallesi'nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. Bakkal dükkanının önüne yaklaşık 20 kedi ve köpek için yatacak yer de yapan Sümer, herkesin sokak hayvanlarına kucak açması gerektiğini belirtti.Hayvanlara karşı herkesin merhamet göstermesi gerektiğini ifade eden Sümer, "Bu hayvanların barınakları yok, yiyecekleri yok. Onlar da can taşıyor ve vatandaş olarak hayvanların yaşamlarına destek olmak görevimizdir. Hayvanlara zarar veriyorlar, beslemiyorlar. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Bu hayvanlar dilsiz, onlara kötü davrananlar ahrette hesap verecekö dedi.

Sümer'in hayvan sevgisi, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı