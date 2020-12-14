DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Turuncu alarmın verildiği Antalya'da tarım alanları ve seralar sular altında kaldıANTALYA'nın Serik ilçesinde dün başlayıp gece boyu yer yer şiddetli şekilde etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı.

Turuncu alarmın verildiği Antalya'da tarım alanları ve seralar sular altında kaldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün başlayıp gece boyu yer yer şiddetli şekilde etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği Antalya'da, yağış yer yer şiddetli şekilde etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolu üzerinde bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riskinin bulunduğu belirtildi.

YAĞIŞ SONRASI MANZARALAR

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de pek çok noktada su baskınları meydana geldi. Baskınlar sonrası yaşanan manzaralar vatandaş kamerasına yansıdı. Sulara gömülmüş bir aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan bir palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir vatandaşın yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüdüğü görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da vatandaş kamerası tarafından kaydedilen görüntüler arasında yer aldı.

214 SU BASKININA MÜDAHAL EDİLDİ, 26 VATANDAŞ KURTARILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde suda mahsur kalan 26 vatandaşın da kurtarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı