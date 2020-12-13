İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi
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İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi

13.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:19
İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek, devrildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek, devrildi. Midibüs sürücüsü ve 2 yolcusu, kazada yaralanmadı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götüren G.C.'nin kullandığı 34 DJ 8810 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan midibüs, karşı şeride geçip, devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü G.C. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcusu, kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık görevlileri, 3 kişiyi tedbir amacıyla ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi
İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi
İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi
İzmir'de, yağmurla kayganlaşan yolda midibüs devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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