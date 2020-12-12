DHA YURT BÜLTENİ - 4

Eski sevgiliden tehdit: Fatma'nın ölümü temiz olmayacak

Antalya'da eski sevgilisi F.Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.'nin (42), olay sonrasında polislere söylediği, "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" şeklindeki tehdit dolu sözlerinin tutanak altına alındığı ortaya çıktı.

Olay geçen ay Kepez ilçesinde meydana geldi. Belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi F.Y.'nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile kundaklayıp kaçtı. F.Y.'nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.H.Y. ve O.T. hakkında 'nitelikli kasten mala zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutuklu sanık A.H.Y., yargılandığı davada, F.Y.'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını belirterek, yine de zararı karşılayacağını söyledi.O.T. ise diğer sanık A.H.Y'nin baskısı ile şikayetçinin aracını yaktığını itiraf ederek, "Ben eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Ben sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana 'milletvekiliyim' dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.'SİZE YALVARIYORUM, BIRAKMAYIN'Duruşmada konuşan F.Y. ise, "Hakim bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi. Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki hasarın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.DHA'ya konuşan F.Y.'nin avukatı Mehmet Çalık, davanın iddianamede belirtildiği üzere mala zarar verme suçu olmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Olay bir eziyet suçudur. Bu çevre güvenliğini tehlikeye atma suçudur. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık bunları görmemezlikten geliyor, sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Biz bu iddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi aile koruma kanununu uygulamaktır. Ama bunu uygulamıyor. Tam tersi bizim verdiğimiz dilekçeleri görmezlikten geliyor. Ayrıca bu duruşmada sanığın tahliye edilmemesi için şöyle bir şey söyledim, 'Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek'. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak. Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum."Bu arada, F.Y.'nin park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.'nin, olay sonrasında polislere söylediği, "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözlerinin tutanak altına alındığı ortaya çıktı.

İki polis memurunun imzaladığı tutanakta, "Mala zarar verme (oto kundaklama) olayını gerçekleştiren ve büromuzca tahkikatı yapılan A.H.Y. isimli şahıs, 22.00 sıralarında Covid-19 testi için aracımız ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada araç içerisinde 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine' ifadesini kullanmış, şahıs daha sonra konu ile ilgili Covid-19 testi yapıldıktan sonra gerekli işlemler için tekrar büromuza intikal ettirilerek söylemiş olduğu ifadeler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup, imzalanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı