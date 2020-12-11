DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar polisten kaçamadıMERSİN'de sokağa çıkma yasağı uygulamasını fırsat bilip bir iş yerinin darabasını kırarak yaklaşık 600 bin TL değerinde yedek parça çalan şüphelilerden E.U. yakalandı.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar polisten kaçamadı

MERSİN'de sokağa çıkma yasağı uygulamasını fırsat bilip bir iş yerinin darabasını kırarak yaklaşık 600 bin TL değerinde yedek parça çalan şüphelilerden E.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklandı.

Olay, 6 Aralık Pazar günü saat 00.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otomotiv yedek parça satış ve bakımı yapan iş yerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar iş yerinin darabasını kırarak, yaklaşık 600 bin TL değerindeki 50 adet şarj motoru, 50 adet marş motoru, 30 adet otomatik şanzıman, 35 adet araç turbosu, 30 adet manuel şanzıman, 30 çuval bakır kablo, 100 adet lastikli alüminyum jant, 50 adet silindir kapağını çalıp, bazı araçlara zarar verdi. Malzemeleri kamyonete yükleyen hırsızlar gözden kayboldu.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri kamyoneti tespit eden ekipler, çalınan malzemeleri sakladığı belirlenen E.U.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, malzemeler ele geçirildi. Malzemeler sahibine teslim edilirken, E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı