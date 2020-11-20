DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Rize'de vaka sayısı arttı, yoğum bakım sayısı arttırılıyor RİZE İl Sağlık Müdürlüğü artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerini maksimum düzeye çıkardı, yoğun bakıma dönüştürülebilecek yeni alanların planlanması ile tıbbi cihaz ve ekipman tedariki için...

Rize'de vaka sayısı arttı, yoğum bakım sayısı arttırılıyor

RİZE İl Sağlık Müdürlüğü artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerini maksimum düzeye çıkardı, yoğun bakıma dönüştürülebilecek yeni alanların planlanması ile tıbbi cihaz ve ekipman tedariki için çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvurmamalarını istedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte, vaka sayılarında hızlı bir artış sürecine girildiği, bu sürecin günden günü yükselerek devam ettiği bildirildi. Özellikle son birkaç gündür hızla artan vaka sayıları ile hastalığı ağır seyredenlerin sayısının arttığı, bununla birlikte hastanelerde iş yükünün çok arttığı ve kapasitenin zorlanır hale geldiği anlatılan açıklamada şöyle denildi: "Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır. Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece koronaya yakalanmış hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Lakin şu da unutmamalıdır ki, korona servisine çevirdiğimiz her bir servis, tedavisine orada ihtiyaç duyan covid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir."'ZORUNLU OLMADIKÇA POLİKİNLİK VE ACİLLERE BAŞVURMAYALIM'Çok zorunlu olmadıkça hastane poliklinikleri ve acillere başvurulmaması çağrısı yapılan açıklamada, "Kapasitelerimizin zorlandığı bu sıkıntılı günlerde kıymetli vatandaşlarımızdan bizlere lütfen ama lütfen çok daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Bu süreçte artık korona hastalarımızı imkanlarımız gereği iki kişilik odalara yatırmak zorunda kaldığımızdan, yanıma asla başka hasta almam diyerek sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayalım. Çünkü unutmayalım ki hızla artan hasta sayımız yüzünden yanımızdaki yatağa yatmasını istemediğimiz hasta acilde sedye üzerinde saatlerce beklemek zorunda olan kişidir. Kimsenin özellikle böylesi zorlu süreçte böyle bir hakkı yoktur ve isteği de olmamalıdır. Zaman anlayış, sabır ve hoşgörü zamanıdırö denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKArzu ERBAŞ/RİZE (DHA )

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Portakal hırsızlarını, bahçeye düşürülen akaryakıt fişi ele verdi

ADANA'da Erdal T.'ye ait portakal bahçesinden 10 ton portakal çaldığı öne sürülen şüpheliler Cebrail A. ile Hasan A., düşürdükleri akaryakıt fişi sayesinde yakalandı. Mersin'den gelen bir komisyoncuya satıldığı belirlenen portakallar, alınarak sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Cebrail A. ile Hasan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 17 Kasım gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Erdal T., ağaçların üzerindeki yaklaşık 10 ton portakalın çalındığını fark etti. Erdal T.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bahçede incelemelerde bulunan polis, ağaçların arasında yere düşmüş bir akaryakıt fişi buldu. Fişin üzerindeki plakadan yola çıkarak iz süren ekipler, olayda kullanıldığı düşünülen aracın sahibi Cebrail A.'yı gözaltına aldı.BAHÇE SAHİBİ PORTAKALLARINI TANIDICebrail A.'nın olayla ilgisi olmadığını ve kamyoneti başkasına verdiğini söylemesi üzerine polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Hasan A. olduğunu belirledi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle adrese baskın düzenleyen polis, Hasan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan A.'nın evinin önünde kasaların içerisinde yaklaşık 500 kilo portakal ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan A., evin önündeki portakalları tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü. Öte yandan Erdal T. ise bu portakalların kendisine ait olduğunu, bölgede 'Spring Navel' cinsi portakalları sadece kendisinin yetiştirdiğini iddia etti.ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Polis, yaptığı çalışma sonucu Erdal T.'ye ait yaklaşık 9,5 ton portakalın, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nden gelen bir komisyoncuya satıldığını tespit etti. Satılan portakallar alınarak sahibi Erdal T.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Hasan A. ile Cebrail A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı