DHA YURT BÜLTENİ - 4

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İzmit'te sis etkili olduİZMİT'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit'te sis etkili oldu

İZMİT'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit'te sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Şehir merkezinde görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, kent trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle D-100 Karayolu'nda seyir hızının düşmesine sebep olan sis nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafik yoğunlukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı