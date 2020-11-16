DHA YURT BÜLTENİ - 4
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DHA YURT BÜLTENİ - 4

16.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:01
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Mardin'de 2 terörist kimyasal patlayıcıyla yakalandıMARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu 2 teröristin üzerinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de 2 terörist kimyasal patlayıcıyla yakalandı

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu 2 teröristin üzerinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Selim KAYA/ MARDİN,

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Sağır ve dilsiz 2 kardeş, 20 yıldır çobanlık yapıyor

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan sağır ve dilsiz kardeşler Rahmettullah (31) ve Tahsin Aras (29), yaklaşık 20 yıldır köyde çobanlık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. 

Budaklı köyünde yaşayan 7 kardeşten Rahmetullah ve Tahsin Aras, doğuştan duyma ve konuşma engelli. Birçok kez doktorlara götürülen ancak tedavi edilemeyen iki kardeş, 20 yıldan beri köyün büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapıyor. Aras kardeşler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 800 büyükbaş hayvanı araziye götürüp otlattıktan sonra akşam saatlerinde geri dönüyor. Aile bütçesine büyük katkı sağlayan kardeşler yaptıkları işten de büyük keyif aldıkalrını söylüyor.

Küçük kardeşleri Bulut Aras ise ağabeylerine zaman zaman eşlik ediyor. Sağır ve dilsiz olan ağabeylerinin işaret diliyle anlaştıklarını, bakımını yaptıkları hayvanlarla da özel bir bağ kurduğunu belirten Aras, "Ağabeylerim 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Doğuştan sağır ve dilsizler. Köylülerde ağabeylerime 20 yıldır güvenerek hayvanlarını teslim ediyorlar. Sabah erken saatlerinde hayvanları alıp akşam hava kararınca teslim ediyorlar. Ağabeylerim hayvanların bazıları ile kendi yöntemleri ile konuşuyorlar" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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