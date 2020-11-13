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DHA YURT BÜLTENİ - 4

13.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:13
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltıSAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda tamamı Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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