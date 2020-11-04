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DHA YURT BÜLTENİ - 4

04.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:43
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltıMARDİN ve Balıkesir'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

MARDİN ve Balıkesir'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yasa dışı bir bahis şebekesi tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları 6 aylık takipte, şüphelilerin banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Mardin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı. 

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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