Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında
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Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında

02.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:46
Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında

SAMSUN'da, çalıştığı restorandan evine gitmek üzere çıkıp, tramvay durağına gelen garson S.G., üst geçit asansöründen inen 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

SAMSUN'da, çalıştığı restorandan evine gitmek üzere çıkıp, tramvay durağına gelen garson S.G., üst geçit asansöründen inen 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Saldırganların, asansörde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

Olay, 26 Eylül gecesi, Canik ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Garson olarak çalıştığı balık restoranından ayrılan S.G., evine dönmek için Mavi Işıklar Tramvay Durağı'na geldi. Bu sırada üst geçidin asansöründen inen Ü.K., S.K., M.G. ve B.G., bilinmeyen nedenle beyzbol sopasıyla S.G.'ye saldırdı. Yaralanan S.G., yere yığılırken, saldırganlar da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, S.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G.'nin burada tedavisi yapıldı. Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin üst geçitte bulunan asansörü kullandıkları bilgisini alarak, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. İnceleme yapan polis, elinde beyzbol sopası bulunan Ü.K.'yi ve diğer şüpheliler S.K., M.G. ve B.G.'yi belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.K. ve S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. ve B.G. ise ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Garsona beyzbol sopasıyla saldıranlar, asansör kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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