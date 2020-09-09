DHA YURT BÜLTENİ - 4 Suriye'den bombalı eylem için gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandıSURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

Suriye'den bombalı eylem için gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı

SURİYE'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve E.T. isimli teröristler, 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Ayrıca teröristlerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan teröristlerin sorgusu sürüyor.

MARDİN,

=========================

Diyarbakır'da 5 ton 81 kilo esrar ve 14 milyon kök kenevir ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice'de 5 ton 81 kilo esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Narko teröre darbe. Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİDİYARBAKIR

==========================

Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankaya giderek 30 Bin TL kredi çeken İslam Ö.(38)'yü dolandırılmaktan son anda polis kurtardı. İslam Ö.'nün dolandırıcılarla telefon görüşmesi ve polis tarafından engellenmesi kameralara yansıdı.Olay, Osmaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekerek hesabına göndermesini istedi.Bankaya gelen İslam Ö., 30 Bin TL kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 Bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi.

İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA