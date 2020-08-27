DHA YURT BÜLTENİ - 4 ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİMinibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 10 yaralı (2)Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, panelvan minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 10 yaralı (2)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, panelvan minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitirenlerin, Ajda Tan, Nilgün Gülal, Zühre Sağ olduğu bildirildi. Kazada yaralanan Önder Özgen, Bahattin Tan, Zahide Karadağ, Ferat İntibay, Sevcihan Karadağ'ın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Zühre Arslan, Alev Karadağ'ın Manisa Şehir Hastanesi, Gülşen Tan ve traktör sürücüsü, Talat Özdik'in Saruhanlı Devlet Hastanesi, Aytun Karadağ'ın da Akhisar'daki bir özel hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Minibüs sürücüsü Abdullah Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı.

Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU/ SARUHANLI (Manisa),

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Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı

Antalya'da Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), 7 katlı bir binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, halatın kopması sonucu 2'nci kattan düştü. Ağır yaralanan Söğütalan ve Ağıl'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yapıp ambulans çağırdı. Özel hastaneye götürülen iki işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara mahallesi 1432 sokakta bulunan 7 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, inşaat asansörüne çıkarak çalışmaya başladığı sırada halat koptu. Olay sırasında kemerleri takılı olmayan iki işçi zemine düştü. Kanlar içinde kalan Söğütalan ve Kemal Ağıl'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla özel hastanelere sevk edilin işçilerin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA