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Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltıBursa'da okul ve üniversite çevresinde gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
13.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:13

Okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Bursa'da okul ve üniversite çevresinde gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin ve 112 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde okul ve üniversite çevresinde uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.D., C.D., S.S., M.K. ve Ş.B.'nin gençlere uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin, ekili 112 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Bir miktar uyuşturucunun araç küllüğünde ve montun astarında gizlenmesi dikkat çekti.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D. C.D. S.S. ve M.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, Ş.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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