DHA YURT BÜLTENİ-4
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-4

Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ağaçlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ-4
09.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:26

Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ağaçlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı 50 ağaç ile biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anız alev alev yandı.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Karaiğdemir Mahallesi Sapça Dere Çatağı mevkiinde meydana geldi. Kavak ve meşe ağaçlarının bulunduğu alana gece saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yanan ağaçlardaki alevler biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anıza sıçrayarak yangın büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için çevredeki vatandaşlarda çalışmalara destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangında 50 meşe ve kavak ağacı ile yaklaşık 50 dönüm anız ve bağlanmamış saman balyaları yandı.

'AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ YANGIN ÇIKTI'

Karaiğdemir Mahallesi Muhtarı Hüseyin Turhallı, "Ağaca yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Yanan ağacın alevleri diğer ağaçlara ve bağlanmamış saman balyalarının bulunduğu anıza sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle birden büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi ve çalışma başladı. Şuanda yangın kontrol altına alındı. Ağaçlar, bağlanmamış saman balyaları ile anız yandı. Herkese geçmiş olsun. Allah beterinden korusunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alev alev yanan ağaçlardan detay-Yanan anız ve bağlanmamış saman balyaları-İtfaiye ekiplerinin geliş-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması-Vatandaşların ekiplerin söndürme çalışmasına yardım etmesi-Alevler ve yanan alandan geniş detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

==============================

Arka koltuktaki bebeğiyle ilgilenirken çarptığı yayayı yaraladı

BURSA'da, arka koltukta ağlayan bebeğiyle ilgilenen B.K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, dinlenme tesisinde çöp atan E.G.'ye çarptı. Sürücü ile bebeğinin yaralanmadığı kazada E.G., araç ve çöp kovası arasında sıkışarak, yaralandı. 

Kaza, saat 03.30 sıralarında, İstanbul- Bursa- İzmir yolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne 34 CNS 318 plakalı otomobiliyle giden B.K., arka koltukta bulunan bebeğinin ağlaması nedeniyle dinlenme tesisine girmek istedi. Bu sırada bir yandan bebeğiyle ilgilenen B.K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, savrularak, dinlenme tesisinde çöp atan E.G.'ye çarptı. Kazada E.G., otomobil ile çöp kovası arasında sıkıştı. B.K. ve bebeği ise kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan E.G., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Yeşim Salkım Coşkun Sabah Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Çocuk Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-4 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:44:28. #1.15#
title