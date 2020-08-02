DHA YURT BÜLTENİ - 4 Gökbel Dağı'ndaki yangına müdahale sürüyorAYDIN'ın Çine ilçesinde başlayarak Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangınında söndürme çalışmalara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gökbel Dağı'ndaki yangına müdahale sürüyor

AYDIN'ın Çine ilçesinde başlayarak Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangınında söndürme çalışmalara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 12.26'da yangın çıktı. İhbar üzerine alevlere 10 dakika içinde müdahalede bulunuldu. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edildi. Rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, Gökbel Dağı'nı aşıp Yatağan ilçesinin kırsal Hisarardı Mahallesi'ne sıçradı. Gün boyu yapılan müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Gece boyunca sadece arazözlerle alevlere müdahale edildi. Bugün günün aydınlanmasıyla birlikte 8 helikopter ve 2 söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek, söndürme çalışmalarına havadan yeniden başlandı. Karadan da 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi, 250 yangın söndürme işçisiyle müdahele sürüyor. Yangının Hisarardı Mahallesi'ndeki konutlara sıçramaması için orman ekipleri tarafından yangın alanı ve konutlar arasında bir ağaçlar kesilerek güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA