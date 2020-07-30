DHA YURT BÜLTENİ - 4 Bolu Dağı'nda bayram trafiği BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda bayram trafiği

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durma noktasına gelmedi. Bolu Dağı Tüneli'nin olduğu bölümde yoğunluk oluşmaması için trafik ekipleri zaman zaman araçları, TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayoluna yönlendirildi. D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde de bu nedenle yoğunluk oluştu. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

Kaynak: DHA