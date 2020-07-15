DHA YURT BÜLTENİ - 4 Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıKONYA'da, DEAŞ'a sempati duyduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KONYA'da, DEAŞ'a sempati duyduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a sempati duyup, terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, belirlenen 6 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi, gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanların ele geçirildi öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

--------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK Dilhan DUMANOĞLU KONYA DHA))

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Metruk binanın damında ölü bulundu ANTALYA'da, cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun (24), kaldığı metruk evin damında ölü bulundu.Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk bir evde kalan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Karakoyun'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Metruk evin dış plan görüntüsüPolislerin görüntüsüÇatı katta polislerin cesedi incelemesiDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'nun (21) cansız bedeni bulundu. Olay, Pazartesi günü Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlada çalışan tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan AFAD dalgıçlarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de destek verdi. Bu sabah, gölette Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Emrah Pullu'nun cenazesi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Arama çalışması-Ailesinin gölet kenarında bekleyişi-Dalgıçlar arama

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/ÇORUM

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Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.Kentte Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, dualar edildi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şehitlik ziyaretiDualar edilmesiKaranfil bırakılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Edirne'de kurban hareketliliği başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı. Pazara gelenler ateşleri ölçüldükten sonra maske takarak içeri alınırken, araçlar ise dezanfeksiyon tünelinde ilaçlandı.Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları hazırlayarak, pazara çıkarıp en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçmeye gayret etti. Pazara gelen araçlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezanfeksiyon tünelinde ilaçlanarak içeri alındı. Üretici ve alıcılar maske takılarak alışveriş yaparken, pazarın değişik noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda tokalaşarak pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.'ÜRETİCİLERİN BEKLEDİĞİ FİYATLAR KARŞILIĞINI BULUYOR'Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Pazara gelen tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçiyor. Tüm yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor, maske takmaları sağlanarak, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta pazara katılım daha fazla. Üreticilerin beklediği fiyatlar karşılığını buluyor. Bizim için halk sağlığı çok önemli" dedi.İSTANBUL'DAKİ PAZARLARA HAYVAN SEVKİYATI YARIN BAŞLAYACAKKeşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner hekimi Fatih Okur da, yarın itibariyle İstanbul'daki pazarlara hayvan sevkıyatı başlayacağını ve bu nedenle Trakya'da da kurban hareketliliğinin başladığını ifade ederek, "Biz öncelikle halk sağlığını düşünüyoruz. Kurban bayramı öncesi bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üreticilerimizi ve alıcıları uyarıyoruz. Pazarda tokalaşarak pazarlık yapılmasına izin verilmiyoruz. Tedbirlere uyarsak hayırlı bir bayram geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Fatih Okur, kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta kişi başı hisseye 2 bin 500 ve 4 bin TL arasında düşen fiyatların düştüğünü, küçükbaş hayvanların ise bin 500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA