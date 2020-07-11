DHA YURT BÜLTENİ - 4 Fatsa'da kamyon iş yerine girdiORDU'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon iş yerine girdi.

Fatsa'da kamyon iş yerine girdi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon iş yerine girdi. Kazada iş yerinde hasar oluştu.

Kaza dün gece saatlerinde Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 ACN 764 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Kimsenin bulunmadığı iş yerinde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA