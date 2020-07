DHA YURT BÜLTENİ - 4 Adana'da aile boyu tefecilik yapan şebekeye 12 tutuklama ADANA merkezli 4 ilde 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan ve 'Elmastaş' grubu olarak bilinen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

Adana'da aile boyu tefecilik yapan şebekeye 12 tutuklama

ADANA merkezli 4 ilde 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karışan ve 'Elmastaş' grubu olarak bilinen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si, tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 'Elmastaş' grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada şebekenin, 177 kişiye faizle para verdiği, 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve tehdit işlerini kadınlara yaptırdığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polis, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da 7 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.ELE GEÇİRİLENLERŞüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları belirlendi.TEFECİLER BİRBİRLERİYLE EVLENMİŞTefecilik yaptığı belirlenen ailenin, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefeci oldukları tespit edildi. Şüphelilerden Esma E.'nin çalışmamasına rağmen 4 aylık hesap hareketinin 1 milyon 400 bin TL olduğu, yapılan incelemede 'tefecilik' ile yüksek faize para verip, tehdit ve zorla para aldığı saptandı. Ayrıca şüphelilerden Mevlüt D.'nin 2 yıllık hesap hareketinin 4 milyon TL olduğu belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülürken, şebekenin mağdurlarının da yüksek faizle para aldıklarını, ancak sadece faizi ödeyebildiklerini, ödeme yapamayınca da darbediklerini söyledikleri iddia edildi.Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

=======================

15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum hep şehit olmak isterdi GENELKURMAY Başkanlığı'na yönelik 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un (30) annesi Rahime Bulut, oğlunu kaybetmenin acısını hala yaşadığını söyledi. Oğlunun hep şehit olmak istediğini anlatan Bulut, "Mesleğinin aşığıydı, önce Bursa Uludağ Üniversitesi'ni kazandı sonra burayı kazanınca kaydını buraya aldırdı. Sordum, 'Oğlum neden kaydını buraya aldırdın?' diye. 'Anne belki şehit olurum, diye kaydığımı aldırdım' dedi. Hep şehit olmak isterdi" dedi.Darbe girişiminin 4'üncü yılında çocukları şehit düşen ailelerin evlat hasreti sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik saldırıyı önlemek isterken yaklaşık 2,5 saat süren çatışmada 281 mermi kullanıp, şehit düşen, evli ve 1 çocuk babası Fırat Bulut'un Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan ailesi de evlat özlemi çekiyor. Rahime Bulut, şehit annesi olarak gururla yaşadığını belirterek, "Acısı ciğerimizde, gururu yüreğimde, bir şehit anası olarak gururla yaşıyorum. Öyle bir acı ki tarifi olmaz. '4 yıldır nasıl geçti?' derseniz; boğazımda bir düğüm, içimde bir sızı, yanımda bir eksiklik. Bizim yaşamımız, şehidimizle beraber mezara girdi. Gururu fazla ama; mutlu olamıyoruz. 'Şehit Fırat Bulut nasıl biriydi?' derseniz; 15 Temmuz hain darbe gecesi 2,5 saat kahramanca çatışmış, 281 mermiyi o hainlere sıkmış, kahramanca o tanktan çıkan mermiyle şehit olmuş" dedi. 'MESLEĞİNİN AŞIĞIYDI' Oğlu Fırat Bulut'un mesleğine aşık olduğunu anlatan Rahime Bulut, "Fırat Bulut, korkusuzdu. Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Haklının yanında, haksızın karşısında dimdik ayaktaydı. Yalan söylemezdi, yalan söyleyeni de sevmezdi. Mangal gibi kor yürekliydi. Hiç bileğini bükemezlerdi. Tam bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti polisiydi. Mesleğinin aşağıydı. Önce Bursa Uludağ Üniversitesi'ni kazandı sonra burayı kazanınca kaydını buraya aldırdı. Sordum, 'Oğlum neden kaydını buraya aldırdın?' diye. 'Anne belki şehit olurum, diye kaydığımı aldırdım' dedi. Hep şehit olmak isterdi. Şehit törenlerine giderdi. 'Anne ben de şehit olmak istiyorum' derdi. Van'a ek göreve gidiyordu. 'Anne eğer şehit olursam sakın elini dizine vurma' dedi. Ben de 'Oğlum ben anayım' dediğim zaman 'Şehitlik mertebesini bilen ana, dayanır. Sen de dayanacaksın' dedi" diye konuştu. 'VATAN HAİNLERİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAYRAĞI ALTINDA YAŞAMAYA HAKKI YOK'Oğlunun, canını vatan için verdiğini ve kendi canını da bu vatan için seve seve vereceğini belirten Rahime Bulut, darbe girişiminde bulunanların Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşamaya hakkının olmadığını söyledi. Bulut, şöyle konuştu: "O vatan hainleri inşallah en büyük ağır cezayı alırlar. Ben bu vatan için ciğerimi, gözümün nurumu vermişim. Bedenimi seve seve veririm. Benim kahraman yavrum, seve seve genç bedenini bu vatan için siper etti. Ben de seve seve vermeye hazırım. Ama o soysuzların Türkiye Cumhuriyeti'nin şu bayrağın altında yaşamaya hakları yok. Çünkü onlar vatan haini. Vatanı bölmeye çalıştılar. Biz ne için çalışıyoruz? Vatanımız için. Sen nasıl kendi vatanına, kendi savunmasız vatandaşına kurşun sıkıyorsun? Amacın ne? Ama Rabbim fırsat vermedi ve vermez. Bu vatan, genç gelinleri dul bırakan, körpe yavruları yetim bırakan, kendi vatanına, kendi devletine, kendi savunmasız vatandaşına kurşun sıkan, bomba atan o vatan hainlerinin, o soysuzların değildir."'VATAN ELDEN GİDİYOR, FIRAT GİTMİŞ ÇOK MU' DEMİŞBaba Şinasi Bulut ise oğlu ile o gün saat 23.00 sıralarında telefonda görüştüğünü belirterek, "Oğlum 15 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında şehit düştü. Saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Fırat dikkat et oğlum, çok öne çıkma' dedim. 'Baba, senin bana üç, dört vasiyetin var. Vatan elden gidiyor. Vatanı elden gidenin namusu, bayrağı olmaz. Bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi, hiçbir şey diyemedim. Saat 01.30 sıralarında şehadet şerbetini içmiş. 8 tankın önünde hedef olmuş. Tek başına mücadele etmiş. 281 mermi kullanmış. Onuru ve gururu çok büyük. Vatan sağ olsun. 2 aslan gibi oğlum var. O zaman bayrak aldık, çıktık sokağa. Şimdi o bayrağın ucuna namluyu bağlar çıkarım. Bu vatanı biz böldürmeyiz" dedi.'YEMEK YEDİK AYRILDIK' Olay günü akşam saatlerinde kardeşiyle yemek yedikten sonra Fırat Bulut'un işe gittiğini belirten ağabeyi Fatih Bulut, daha sonra kendisini telefonla arayıp, olaylar çıktığını ve dikkat etmeleri konusunda uyardığını söyledi. Kardeşinin şehit düşeceğini hissettiğini belirten Fatih Bulut, "Korkacak, çekinecek yapısı yoktu. 3 erkek kardeşiz ve benim en küçüğümdü. Bir ağabey olarak hissetim ve o an acı bir ateş düştü içime. O gece telefonlarımı açmıyor, mesajlarıma cevap vermiyordu. Sabah şehit düştüğünü öğrendiğimizde hastaneye gittik. Onu toprağa verdik. 90 kiloydu ve benim onu kaldırmam imkansızdı. Defnederken cenazesini kucağıma verdiklerinde tüy kadar hafifti. Toprağa verdik. Çok zor bir durumdu. Definden sonra babam ve beni mezardan Allah'a olan iman, vatana olan sevgi çıkardı. Yoksa bir ağabey ve baba için gencecik fidanı toprağa verip, ondan sonra kalkıp yaşamaya devam etmek çok zor. Ama Rabbimden geldi. Hayal gibi 4 yıl. O an dünya durmuştu. Rabbim sabrını veriyor. Ama bir tarafımız hep yarım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şehit ailesi ve evden detay Röportajlar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ-KONYA,

========================

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, gözaltına alındı BİNALİ Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren (55), Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

================================

Berber kalfasını alacak tahsili için öldürmüş

Adana'nın Seyhan ilçesinde tıraş olduğu berber kalfası Aytekin K.'yi tabancayla vurarak öldüren Güney T.'nin, ifadesinde, Mesut T.'nin alacaklarını tahsil ettirmek istemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.Olay, 8 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 7 Temmuz'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Aytekin K.'nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Olay günü yeniden berber dükkanına gelen kişi, belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.'ye ateş açtı. İş yerinden koşarak çıkan şüpheli, yolda silah çekerek durdurduğu motosikletli bir kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan mermilerle başı ve göğsünden ağır yaralanan Aytekin K., ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AYAKLARINDAN VURMAMI İSTEDİOlay yerine gelerek güvenlik kameralarını mercek altına alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganın Güney T. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli Güney T., olay gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde sokak ortasında yakalandı. Emniyete götürülen Güney T.'nin sorgusunda, "Mesut T., bana Aytekin'den alacağını olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben o anda paniğe kapılıp başına ve göğsüne sıktım. İkisinin arasındaki konunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği öne sürüldü.Güney T.'nin ifadesi üzerine polis, Mesut T.'yi merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mesut T.'nin sorgusunda, "Ben ne vurulanı ne de vuranı tanırım. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Bana tuzak kuruyorlar" dediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mesut T. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA