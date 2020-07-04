DHA YURT BÜLTENİ - 4 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (4)PATLAMADAN KURTULAN KADIN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTIPatlamanın meydana geldiği fabrikada 3 ay önce işe başlayan Güllü Aslan, patlama esnasında ormanlık alana kaçarak kurtuldu.

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (4)

PATLAMADAN KURTULAN KADIN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patlamanın meydana geldiği fabrikada 3 ay önce işe başlayan Güllü Aslan, patlama esnasında ormanlık alana kaçarak kurtuldu. Patlama anında kendisiyle birlikte 4 kadının fındık bahçesi ve ormanlık alanlara kaçtığını ifade eden Güllü Aslan, "Patlama oldu, ben zaten şoka girdim ve kalkamadım. İlk patlama sonrası dışarı çıktık komple, ikinci patlamada ben mola alanına savruldum. Mola alanından sonra fındıklık alanına koşmaya başladık. Ormanlara girdikten sonra baya bir yürüyüş sonrasında bir köye inerek eve sığındık. Burada bize su verdiler.ö dedi.

YARALILARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Güllü Aslan, Sebahattin Tepeçınar'ın yaralıları kurtarmak isterken öldüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden Sebahattin abi, ilk patlamada dışardaymış. Tekrar patlama olmaz diye oradaki yaralıları kurtarmak için içeri girince ikinci patlama olmuş, orada kalmış.ö diye konuştu.

ÖLEN İŞÇİNİN İKİZ KARDEŞİ: ARAMALARA KATILDIPatlamada hayatını kaybeden 10 yıllık işçi Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı'da yaşayan ikiz kardeşi Saadettin Tepeçınar, "Yaklaşık 8 saat haber alamadık kendisinden. Aramalara da katıldık ama bulamadık. Hastaneden haber geldi daha sonra, gittik ve vefat öğrettiğini öğrendik. Daha önceki patlamada işçiydi ama o patlama günü mesai saatleri dışında olduğu için onda fabrikada değildi. 3 çocuğu varö dedi.Sebahattin Tepeçınar'ın oğlu Adem Tepeçınar, "Bartın'da üniversite okuyorum, 19 yaşındayım. Patlama haberini burada çalıştığım oto yıkama firmasında aldım." diye konuştu.

Patlama sonrası kardeşi Sebahattin Tepeçınar'ı kurtarmak için fabrika alanına gittiğini belirten Murat Tepeçınar, "Patlama yerine 3 ila 4 kilometre mesafede bir yerdeydim. Hemen kardeşimin yanına gitmek istedim. Kısa sürede fabrikaya gittik. Aramalara katıldık ama tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Akşam saatlerinde acı haberi aldık. Allah kimsenin başına vermesinö dedi.

Bu arada, patlamada ölen kişilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA