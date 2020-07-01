DHA YURT BÜLTENİ - 4 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştıkİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, teknede 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldığını belirterek, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlanırken, İçişleri Bakanı Soylu da sabah saatlerinde kente geldi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte gelen Bakan Soylu'yu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İkbal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SÖZ KONUSUBakan Soylu, Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ve şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu teknenin içerisinde 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendirdiklerini, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi: "28 Haziran 2020 günü saat 18.00 itibariyle, bir muhtarımızın ihbarı neticesinde Van Gölü'nde bir teknenin battığı konusunda bir haber alındı. Medeni Akbaş ve Servet Akbaş yönetimindeki bu teknede göçmenler olduğu konusunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine arama-tarama çalışmaları, hem havadan hem de göl yüzeyinden başlatıldı. 28 Haziran akşamı saat 23.00'te, bahsedilen isimlerden Medeni Akbaş, ailesini aramak suretiyle kendisinin yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz, jandarmamız telefon izlemek suretiyle, hangi çiftlikte olduğunu buldular ve gözaltına aldılar. Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri söz konusuydu. Çelişkili ifadeleri tekrarlamaya da devam etti. Ama en nihayetinde gerek bulundukları köylülerle yapılan mülakatlar, gerek muhtarla yapılan mülakatlar, gerek kendisi ile yapılan mülakatlar çerçevesinde, teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. ve bu noktaya ulaşılınca, ben de hemen o saatte Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgiyi arz ettim. Gerek Sayın Valimiz, gerek Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz burada, ilgili kurtarma ekipleri AFAD, UMKE ve bunun için yetiştirilmiş JAK timleri ve 2 bot timi, havadan ve göl yüzeyinden olmak üzere arama kurtarma çalışmaları başlatıldı."TEKNE 120 METRE DERİNLİKTE AMA YERİ TESPİT EDİLMİŞ DEĞİLBakan Soylu, dün 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Bu sayı, bu sabah 6 oldu. Hemen sonar arama cihazı ile tarama yapıldı. Ama sonar cihazı derinlik tespiti açısından yeterli olmadı, yine Ankara'dan 29'u sabahı hemen timlerimiz ile birlikte RAV cihazı geldi. Teknenin yaklaşık 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinliğinde olduğu konusunda bir değerlendirme var. Bu esnada Sahil ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızla irtibata geçildi. Çünkü bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirilecek. Tabi temennimiz sayının bu kadar yüksek olmaması. Çünkü baştan itibaren ilgili kişilerin ortaya koyduğu ifadelerde ciddi çelişkiler söz konusu, biz tamamen bu çelişkili ifadeler üzerinden tahmin yürüterek, arama-tarama çalışmalarını başlattık. Şu anda Medeni Akbaş da olmak üzere 11 kişi gözaltında. Muhtar açığa alındı. Çünkü olay 27 akşamı 22.00 itibariyle. Bize iletilmesi, yaklaşık bundan bir gün sonra, yaklaşık 20 saatlik bir zaman dilim sonrası bir ihbar değerlendiriliyor. Burada şunu ifade etmek lazım, ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız" dedi. CİDDİ BİR GÖÇ BASKISIYLA KARŞI KARŞIYIYZBakan Soylu, "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018 yılında 268 bin, geçen yılda 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika, Bangledaş olmak üzere toplam sadece Van ilinden bu yıl 20 bin potansiyel göçmen baskısı oldu. Bu az bir rakam değil. Salgın var ve toplam 20 bin civarında bir göçmen baskısı yaşadık. Bu az bir rakam değil. Bunun önemli bir bölümü 16 bini sınırlardan bir şeklilde engellenerek alınmadı. Yaklaşık 4 bin 500 kişi sınırları geçtiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalandılar. Tabi dünyanın özellikle Afganistan, Suriye, Irak ve bu bölgelere olan duyarsızlığı gelişmiş ülkelerin çifte standartlı tutumu maalesef bu ülkelerdeki göç hareketliliğini özellikle vekalet savaşlarına vermiş oldukları destek gelir eşitsizlikleri ordaki yoksukluklara gözlerini kapatmaları bizim sınırımızda 2011 yılından beri Suriye iç savaşına olan insanlık dışı bakışları bu sonucu doğuruyor" dedi.DÜNYA BU MESELEYE GÖZLERİNİ KAPATIYORLARBakan Soylu arama tarama tarama çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Ölenlerin içerisinde kadın, çocuk varmı elbette arama tarama çalışmaları sonrasında bakacağız. Ama çocukların, kadınların, yaşlıların hayatlarını kaybetmelerini hiç kendilerine dert etmeyen bir batı ve bir dünya ile karşı karşıyayız. Bunun yanı sırada Türkiye bütün vicdanıyla bütün merhametiyle bu meseleye el uzatmaktadır. Hem göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etmekte ve bunu bitirmeye sonlandırmaya çalışmaktadır hem de uzanabildiği kadar Afrika'nın uçsuz bucaksız noktalarından Suriye'ye kadar her noktaya elini uzatmakta ve merhametini insani yardımını ortaya koymakta. sadece öyle değil aynı zamanda dünyanın bütün ülkeleriylede bu haksızlıklara son verilmesi için gerek diplomatik yönden gerekse de uluslararası seviyede buna el atmaya çalışmaktadır. Bunun için birçok platform oluşturmaktadır. Ama batının bu noktaya karşı hem acımasızlığı hem çifte standardı hem insanlık dışı bakışları maalesef batının bir karakteri olarak 21. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Allah onlarada akıl fikir, merhamet, vicdan nasip etsin. Çünkü herşeyi para olarak gören ve kendi yönetim katlarının devamı olarak gören bir anlayış ile karşı karşıyalar. Burada karşı karşıya kaldığımız durumda arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacaklar. Bizde olay yerine hem havadan gölün yüzeyinden görmeye çalışacağız. Tekrar ölenlere cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün gece itibari ile bölgeye geleceğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendisinin talimatları oldu. O talimatlar çerçevesinde arkadaşlarımızı arayıp değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah buradaki ne kadar karmaşık bilgiler verilmiş olsa da durumu netleştirme konusunuda elimizdeki tüm imkanları arama kurtarma açısından seferber edeceğimizi söylemek istiyorum."diye konuştuBakan Süleyman Soylu havalanında yaptığı açıklamaların ardından incelemelerde bulunmak üzere helikopterle bölgeye hareket etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 4 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümü ile ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar eşliğinde aradığı İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki, Salman mevkii Adaköy deresinde dün bulundu. Küçük kızın olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen her hangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesine tabi tutulacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİİkranur'un babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin de bulunarak bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi. Tirsi, "Yapanı bulup sanlandırsınlarda bak bir daha yapıyorlar mı. Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağıya niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek, gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlarda oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla, halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi" diye konuştu. '3 GÜN SAKLADILAR, ÖLDÜRÜP BIRAKTILAR'

Torununun 3 gün saklı tutulup öldürüldüğünü iddia eden Nihal Tirsi, "Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar öldürüp bıraktılar. Ben polislere dedim, bizi götürüyorlar sorguluyorlar. 'Çocuğumu aşırdılar bir taraftan çocuğu arayın bizi niye tutuyorsunuz' dedim. Evde adam arıyorlar, buraya getirip bırakacak değiller ya" dedi.

Kaynak: DHA