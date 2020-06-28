DHA YURT BÜLTENİ-4 Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralıVAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı.

Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

VAN'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollarda sokulan Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Yumaklı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün karşı yönden geldiği otomobille çarpıştı. Kazada 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen de yaralandı. Yaralı göçmenler, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Van, Muradiye ve Erciş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizatör olduğu belirtilen H.D. ve M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN,

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Yanan su görenleri hayrete düşürüyor

DÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk'ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca su yanmaya başladı. Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı. Projeyi ilerleyen çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar, ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğu için verim alınamadı.

Yanan su hakkında bilgiler veren Hasan Aktürk, "Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğalgaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yanan suyun görüntüsü Alevlerin görüntüsü Alev söndürüldüğü zaman suda meydana gelen kaynama be köpüklenmenin görüntüsü Hasan Aktürk'ün suya çakmak çakması Akan suyun görüntüsü Hasan Aktürk ile röp ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Polis, sınav giriş belgesini kaybeden genci okula getirdi, 1 dakikayla sınava alınmadı

ADANA'da Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini ve sınav giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis yetişti. Geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisi Kaddan'ı evine götürüp sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula getirdi ancak genç, sınava 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.

Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da bazı adaylar kimlik kartlarını, bazıları da sınav giriş belgelerini unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına ise polisler yetişti. Sınava geç kalan Abdurrahman Kaddan'ı, bir motorize trafik polisi Alparslan Türkeş Ortaokulu'na getirdi. Genç sınava 15 dakika kala okula geldi ancak bu kez de sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis, motosikletiyle genci tekrar evin götürdü. Polis, sınav giriş belgesini alan Kaddan'ı yeniden okula getirdi ancak genç, salonlara son giriş saatini 1 dakikayla aştığı için sınava alınmadı. Büyük bir üzüntüyle okuldan çıkan genç, sınav giriş belgesini yırtarak çöpe attı. Sınav salonuna alınmayan Kaddan, "Giriş belgemi dün kaybettim. Bugün de kırtasiyeler kapalı olduğu için çıkaramadım. Polis beni götürdü, aldım geldim. Polislerimiz yardımcı oldu, Allah onlardan razı olsun. 1 dakika için sınava alınmadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA