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DHA YURT BÜLTENİ - 4

Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kameradaTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla atarak devrildiği kazada 4 yara yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:06

Takla atan otomobilde 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla atarak devrildiği kazada 4 yara yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece Malkara - Tekirdağ karayolun  Deveci Mahallesi sapağı yan yolda meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak 3 takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Necla Atasoy'un camdan fırlayıp yola savrulduğu kazada otomobildeki arkadaşları Esra Sezer (20, Simge Kaya (20) ve Tunahan Turhan (18) yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esra Sezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıması-Sağlık, polis itfaiye ekiplerinin gelişi-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi-Ekiplerin çalışması-Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki-Kaza yapan otomobilden detay-Çevreden detay-Kaza yerindeki kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

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Kimlik kartını evde unutan öğrenci sınava giremedi

BOLU'da, öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Bir öğrenci kimlik kartını evde unutunca sınava giremedi. Bolu'da 70 okulda 4 bin 700 öğrenci LGS sınavı heyecanı yaşadı. Koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirilen sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula alındı. Sınavın yaklaştığı dakikalarda okul önlerinde sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulandı. Çocuklar okullara alınırken kendilerine yeni maskeler verildi. Daha sonra ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Veliler ise okul bahçelerine alınmadı, dışarıda sosyal mesafe kurullarını gözeterek ve maskelerini çıkarmadan beklemeleri istendi. KİMLİK KARTINI EVDE UNUTUNCA SINAVA GİREMEDİ50'inci Yıl Ortaokulu'nda bir öğrenci kimlik kartını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Öğretmenler öğrencinin kimlik kartını eve gidip alması için seferber oldu. Bir öğretmen otomobiliyle öğrenciyi evine götürdü. Ancak evde anne ve babasının olmaması nedeniyle çocuk, kimlik kartını alamadı. Daha sonra öğrenci, öğretmenin otomobiliyle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemler de uzayınca, sınav saatinin geçmesiyle öğrenci sınava giremedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sosyal mesafeli şekilde okula giriş-Dışarıda bekleyen veliler-Sınava giremeyen öğrenci-Öğretmenlerin seferber olması-Araçla eve gitmeleri-Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeleri-Diyaloglar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, 

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Veliler sosyal mesafe tanımadı

MUĞLA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na giren öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarken, velilerin ise bu kurala uymayarak birbirleriyle sohbet etmeleri dikkat çekti. Bazı velilerin heyecanlı oldukları görüldü. Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 793 okulda eğitim gören 153 bin 293 öğrenci yaz tatiline girdi. Kovid-19 salgını nedeniyle karne törenleri yapılmazken, öğrenciler karnelerini çevirim içi olarak e-okul üzerinden aldı. Mezun olan 153 bin 293 öğrenciden mezun olan 16 bin 118'i bugün 13 ilçedeki 241 okuldaki 1208 salonda sınava girdi. Öğrencilerin sınava gireceği okullarda sınav salonları Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda sıralar arasında en az 1 metre olacak şekilde ve bir salonda en fazla 20 öğrenci olacak şekilde düzenlendiği görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretimi gerçekleştirilen maske, hijyen malzemeleri, tulum, dezenfektan, ayak hijyen havuzları, paspas, el hijyen istasyonları, sosyal mesafe yer işaretleri ve bilgilendirici afişlerin yer aldığı LGS hijyen paketleri sınav yapılan okullara gönderildi. Menteşe'deki Şahidi Ortaokulu'nda LGS Sınavı'na girecek olan öğrenciler ile veliler, sabah erken saatlerde okul önüne geldi. Öğrenciler okul bahçesine girer girmez ayakkabıları dezenfekteli paspasa sildirildi. Eski maskeleri çöpe attırılırken, stantta görevli polisler tarafından yeni maske verildi. Elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra kimlik kontrolünün ardından sınavın yapılacağı salona yönlendirildi. Sınavın başlayacağı saate yakın yoğunluk oluşmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle öğrencilerin okul bahçesinde 2 metre arayla tek sıra halinde dizilmeleri sağlandı. Velilerin ise sınava giren çocuklarından daha çok heyecanlı olmaları dikkat çekti. Bazı veliler heyecandan sosyal mesafe kurallarını unutup birbirleriyle sohbet etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş öğrencilere kek ve meyve suyu dağıttıktan sonra başarı dileğinde bulundu. İl ve Menteşe Emniyet Müdürlükleri ekipleri ise okul önlerinde güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerden Ceren Gürcan, pandemi sürecinde derslerine aksatmadığını, son 1 hafta içerisinde tekrar yaptığını söyledi. Anne Nurdan Gürcan ise, "Online eğitimin öğrenciler için güzel geçtiğini düşünüyorum. Bire bir ders vermek gibiydi. Bilgiyi almak isteyen öğrenci için hiçbir sıkıntı yaratmadı" dedi. Başka bir öğrenci velisi Suna Başaran da, "Çocuğumdan daha çok heyecanlıyım. Sınavının iyi geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Okul binasından görüntü-Polislerin görevli olduğu hijyen stanttan görüntü-Öğrencilerin okula girişi ve stant önündeki dezenfekteli paspasa ayakkabılarını sürmesi-Görevliler tarafından öğrencilere dezenfekte uygulanması-Okul binası dışındaki öğrenci ile velilerinden görüntü-Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün öğrencilere başarı dilemesi-Velilerin sosyal mesafe kuralına uymaması-Öğrencilerin okul bahçesinde 2 metre arayla  tek sıra halinde dizilişi-Velilerin heyecanlı bekleyişiÖğrencilerden Ceren Gürcan ile röp.-Veli Nurdan Gürcan ile röp.Veli Suna Başaran ile röp.

Haber - kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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LGS'ye giren öğrenciler ve aileleri sosyal mesafeyi unuttu

ERZURUM'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) giren öğrenciler, okul bahçesinde aileleri ise dışarıda sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri ve öğretmenler sık sık hem aileleri hem de çocukları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Uyarılara rağmen öğrenciler, bir süre ayrıldıktan sonra tekrar bir araya geldi. 

Erzurum'da 321 sınav merkezi, 1076 sınav salonu, 2760 yönetici ve öğretmenin görevlendirildiği LGS sınavında öğrenciler ter dökecek. Merkez Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu'nda sınava giren 206 öğrenci, okul bahçesine ellerine dezenfektan döküldükten ve maske dağıtıldıktan sonra alındı. Öğrenciler içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymadı. Hem polis ekipleri hem de öğretmenlerin uyarısına rağmen, öğrenciler uzun kuyruklar halinde bahçeye girdi. Bahçeye giren öğrenciler bu kez gruplar halinde toplu halde sohbet etmeye başladı. Okul bahçesi dışında bekleyen aileler de sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, çocukların okul bahçesine dağılmasını istedi. Bir süre ayrılan öğrenciler, daha sonra yine bir araya geldi. Öğretmenler, "Çocuklar ve sayın veliler lütfen sosyal mesafeye kuralına uyalım. Sayın veliler, çocuklarınız bize emanet. Hem kendi sağlığınız hem de çocuklarınız sağlığı için sosyal mesafeye dikkat edelim. Çocuklarınız emin ellerde. Hiç merak etmeyin arazide dolaşabilirsiniz" diye uyarıda bulundu.Öğretmenlerin uyarısı sonrası alkışlayan aileler, çocuklarını sınava girene kadar bekledi. Son anda sınava yetişen bir öğrenciyi ise öğretmenleri sakin olması konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öğrencilerin bahçeye alınması-Velilerden detay-Polislerin ve öğretmenlerin uyarısı-Öğrenci ile rööp.-Öğrencilerin içeriye girmesi-Dezenfektan ve maske almaları-Okuldan detay-Sınava geç gelen bir öğrenci

Haber: Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı

SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi. 

Samsun'da LGS sınavı nedeniyle hem öğrenciler hem de aileleri heyecan yaşadı. Covid-19 salgını nedeniyle öğrenciler okullardan içeri dezenfektan ile ellerini temizleyip maske verilerek alındı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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