DHA YURT BÜLTENİ - 4
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandıŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal,...

DHA YURT BÜLTENİ - 4
19.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:26

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı

ŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan müşterek çalışma kapsamında; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu ve Irak'ın kuzeyine geçme hazırlığında olduğu belirlendi. Ekipler, dün gece düzenledikleri operasyonla terörist Dal'ı yakaladı. Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirlendi. Aynı zamanda Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme', Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçundan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

======================

DHKP-C'nin CHP'li para kasası adliyeye sevk edildi

INTERPOL tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, adliyeye sevk edildi. Örgütün kasası olduğu, daha önceki dönemlerde CHP'nin İzmir İl Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıkan Doğru'nun, son 3 haftadır, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür semtinde saklandığı, düzenlenen operasyonlardan son anda kaçtığı öğrenildi.İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DHKP/C terör örgütüne üye olmak' suçundan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'kasası' durumunda olan Mehmet Sıddık Doğru'nun, Bornova ilçesinde, hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Terör ve istihbarat şubesi ekipleri, adrese düzenledikleri ortak operayonla Doğru'yu kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Doğru, bugün adliyeye sevk edildi.2014 YILINDA YURT DIŞINA KAÇTIDaha önceki dönemlerde CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Doğru'nun eşinin ise CHP Bornova İlçe Başkanlığı yaptığı öğrenildi.2011 yılında, DHKP-C'ye yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, tutuklanan ve yargılandığı İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Doğru, yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldı. Yargılama sırasında tahliye edilen Doğru'nun CHP üyeliği verilen cezanın 2014 yılında kesinleşmesi üzerine düşürüldü. Doğru, bu süreçte yurt dışına kaçtı. SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞInterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Doğru'nun İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Menderes ilçesine bağlı turistik Gümüldür ilçesinde olduğunu saptadı. Burada farklı villalarda kaldığı belirlenen Doğru'yu yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Doğru, yaklaşık 3 hafta kaldığı Gümüldür'de, polis operasyonlarından son anda kurtuldu. Sürekli adres değiştirerek, izini kaybettirmeye çalıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mehmet Sıddık Doğru'nun adliyeye sevk edilmesinden görüntüEmniyetten detay görüntülerMuhabir Davut CAN'ın anonslarıGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

======================

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Evleri su basarken, yollar sularla kaplandı.  

Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur Dilovası Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi, Turgut Özal ve Orhangazi Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Birçok evi su basarken, yollar sularla kaplandı. Vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar evlerinin etrafının sularla dolması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri evlere dolan suları boşalttı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, bugün de 3 evi su bastığını söyledi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSularla kaplanan yerlerden görüntüVatandaşların suları boşaltmaya çalışmasıBelediye ekiplerinin çalışmasıMuhtar ile röp.

HABER-KAMERA: Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli),

========================

Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı. Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, aksi halde saldırganın güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayacağını söyledi.Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç, camiye giriş yasak olmasına rağmen maskesiz girmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişiyi engellemek istedi. Hikmet Övünç'ün uyarılarına rağmen camiye girmekte ısrar eden kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine yumruk attı. Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra kendisini etkisiz hale getiren vatandaşların elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.'POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI'Güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün yaralı olduğunu görenler durumu hemen sağlık ve polis görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cami güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kamera kayıtlarından kimliği belirsiz kişinin tespiti için çalışma başlattı.'MÜDAHALE ETMESEYDİK KALBİNDEN BIÇAKLAYACAKTI'Olayı gören Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi. Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Cami dış plan görüntüGüvenlik kulübesinin görüntüsüPolis aracının görüntüsüAmbulansın gelmesiPolislerin güvenlik görevlisi ile konuşurken görüntüsüSağlık ekibinin yaralı güvenlik görevlisine müdahale etmeleriYaralının ambulansa götürülmesiPolislerin görüntüsüRÖP: Mehmet GüneşDetaylar

HABER: Adem AKALIN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

======================

Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

S.Ş. gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Evgar Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:26:58. #1.14#
title