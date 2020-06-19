DHA YURT BÜLTENİ - 4 Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandıŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal,...

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı

ŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan müşterek çalışma kapsamında; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu ve Irak'ın kuzeyine geçme hazırlığında olduğu belirlendi. Ekipler, dün gece düzenledikleri operasyonla terörist Dal'ı yakaladı. Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirlendi. Aynı zamanda Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme', Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçundan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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DHKP-C'nin CHP'li para kasası adliyeye sevk edildi

INTERPOL tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, adliyeye sevk edildi. Örgütün kasası olduğu, daha önceki dönemlerde CHP'nin İzmir İl Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıkan Doğru'nun, son 3 haftadır, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür semtinde saklandığı, düzenlenen operasyonlardan son anda kaçtığı öğrenildi.İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DHKP/C terör örgütüne üye olmak' suçundan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'kasası' durumunda olan Mehmet Sıddık Doğru'nun, Bornova ilçesinde, hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Terör ve istihbarat şubesi ekipleri, adrese düzenledikleri ortak operayonla Doğru'yu kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Doğru, bugün adliyeye sevk edildi.2014 YILINDA YURT DIŞINA KAÇTIDaha önceki dönemlerde CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Doğru'nun eşinin ise CHP Bornova İlçe Başkanlığı yaptığı öğrenildi.2011 yılında, DHKP-C'ye yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, tutuklanan ve yargılandığı İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Doğru, yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldı. Yargılama sırasında tahliye edilen Doğru'nun CHP üyeliği verilen cezanın 2014 yılında kesinleşmesi üzerine düşürüldü. Doğru, bu süreçte yurt dışına kaçtı. SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞInterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Doğru'nun İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Menderes ilçesine bağlı turistik Gümüldür ilçesinde olduğunu saptadı. Burada farklı villalarda kaldığı belirlenen Doğru'yu yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Doğru, yaklaşık 3 hafta kaldığı Gümüldür'de, polis operasyonlarından son anda kurtuldu. Sürekli adres değiştirerek, izini kaybettirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mehmet Sıddık Doğru'nun adliyeye sevk edilmesinden görüntüEmniyetten detay görüntülerMuhabir Davut CAN'ın anonslarıGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Evleri su basarken, yollar sularla kaplandı.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur Dilovası Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi, Turgut Özal ve Orhangazi Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Birçok evi su basarken, yollar sularla kaplandı. Vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar evlerinin etrafının sularla dolması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri evlere dolan suları boşalttı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, bugün de 3 evi su bastığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSularla kaplanan yerlerden görüntüVatandaşların suları boşaltmaya çalışmasıBelediye ekiplerinin çalışmasıMuhtar ile röp.

HABER-KAMERA: Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli),

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Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı. Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, aksi halde saldırganın güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayacağını söyledi.Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç, camiye giriş yasak olmasına rağmen maskesiz girmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişiyi engellemek istedi. Hikmet Övünç'ün uyarılarına rağmen camiye girmekte ısrar eden kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine yumruk attı. Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra kendisini etkisiz hale getiren vatandaşların elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.'POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI'Güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün yaralı olduğunu görenler durumu hemen sağlık ve polis görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cami güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kamera kayıtlarından kimliği belirsiz kişinin tespiti için çalışma başlattı.'MÜDAHALE ETMESEYDİK KALBİNDEN BIÇAKLAYACAKTI'Olayı gören Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi. Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Cami dış plan görüntüGüvenlik kulübesinin görüntüsüPolis aracının görüntüsüAmbulansın gelmesiPolislerin güvenlik görevlisi ile konuşurken görüntüsüSağlık ekibinin yaralı güvenlik görevlisine müdahale etmeleriYaralının ambulansa götürülmesiPolislerin görüntüsüRÖP: Mehmet GüneşDetaylar

HABER: Adem AKALIN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

S.Ş. gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA