DHA YURT BÜLTENİ - 4 Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı, banka şubesi çalışanları karantinadaMARDİN'in Derik ilçesinde, bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisinde koronavirüs tespit edildi.

Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı, banka şubesi çalışanları karantinada

MARDİN'in Derik ilçesinde, bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisinde koronavirüs tespit edildi. Şube personeli, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisi A.D.'ye (28) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D., hastaneye yatırılarak, tedavi altına alındı. Banka şubesinde çalışanlar da evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, yapılan dezenfekte işleminin ardından başka şubelerden görevlendirilen 4 personel ile hizmete vermeye başladı.

Kaynak: DHA