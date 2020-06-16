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Van'da, sopalı ve tabureli kavga kameradaVAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
16.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:46

Van'da, sopalı ve tabureli kavga kamerada

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçedeki Belediye İş Merkezi'nin yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevrede bulunanlar, kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kavgaya karışanlardan hafif yaralananlar olduğu öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN,  

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Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı 

DENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü. Darp raporu alıp, polise şikayetçi olan Sarı, "Beni öldüresiye dövdüler" dedi.

Daha önce belediyede çalışan şimdilerde ise çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mustafa Sarı, 13 Haziran gecesi, saat 01.00 sıralarında otomobiliyle geldiği Honaz- Karakurt karayolu üzerindeki bir kokoreçcide yemek yedi. Eve dönmek için otomobiline yönelen Sarı, iddiaya göre, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü Mesut T. ile belediye çalışan Ali Ş.'nin saldırısına uğradı. İkili, Sarı'yı tekme ve yumruklarla dövdü. Ardından da kaçtı. Gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ile kollarında çizikler oluşan Sarı, Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, Kınıklı Polis Karakolu'nda şikayetçi oldu.'BENİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER'

Kendisinin daha önce 6 yıl boyunca belediyese sözleşmeli zabıta olarak çalıştığını anlatan Sarı, "Aniden gelip, küfürler ederek saldırdılar. Gözüme ve ayaklarıma vurdular. Yere yatırıp tekmelediler. Ne olduğunu anlayamadım. Beni öldüresiye dövdüler. Daha önce Honaz Belediyesi'nde çalışıyordum. Altı yıl orada görev yapmıştım. Geçen 2 Ocak'ta işten çıkarıldım. Bu kişilerle hiçbir sorunum yok. Beni darp eden kişilerden biri Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü, diğeri de sulama biriminde görevli personel. Neden bu saldırıya uğradığımı bilmiyorum. Kaçarken de tehditler savurdular. Beni ailemle tehdit ettiler. Gereken müracaatları yaptım. Konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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