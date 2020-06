DHA YURT BÜLTENİ - 4 Elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübra'nın son görüntüsü kameradaTRABZON'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını kaybeden Kübra Adakul'un (28), kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 7 Haziran'da ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADAKübra Adakul'un, kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Adakul'un kızıyla bindiği elektrikli bisikleti sürdüğü kareler yer alıyor.

Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştu

İZMİR'in Kordon sahilinde hafta içi olmasına rağmen dün akşam saatlerinde iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çizdiği sosyal mesafeli çemberlerin silinmesiyle vatandaşlar, Kordon'da sosyal mesafeyi hiçe sayarak oturdu, dans edip oynadı. Kordon'da dün akşam saatlerinde yoğun görüntüler oluştu. İzmirli vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi. Bir grup vatandaş ise, çimlerin üzerinde keman, saksafon, darbukayla oyun havası çalarak, dans etti. Maskesi bulunmayan ve dans eden vatandaşları polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu sosyal mesafeli çemberlerin silinmesiyle da kalabalık daha da arttı. ÇEMBERLER SİLİNDİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDUVatandaşlardan Esin Bayar, "Yaklaşık 3 ay sonra bu ikinci kez dışarıya çıkıyoruz, ilk defa dışarıya çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz. Biz aslında bu çemberler var diye gelmiştik. Birkaç gün önce geldiğimizde bu çemberler vardı. Şu an kalkmış, daha kontrollüydü. Çemberler kalkınca, insanlar daha kontrolsüz bir şekilde oturmaya başlamış. Şu an yeterli bir tedbir yok" dedi. Çemberler kalktıktan sonra kontrolsüz bir oturma şeklinin olduğunu söyleyen Ceylin Dülger ise, "Çemberler kalktı ama buraya gelen kişiler önlemlerini almışlar. Fakat tabi ki sosyal medyadan da gördüğümüz gibi çember kuralına çok fazla uyulmuyordu. Yeterli de çember sayısı yoktu. Daha kontrollüydü alan. Fakat şu an çok dip dibe ve dağılmış vaziyette insanlar. Bu yüzden çember uygulaması daha yararlıydı" ifadelerini kullandı. Serdar Akın ise, "Bir rahatlık var. Buraya üçüncü gelişim ilk geldiğimde daha kontrollüydü şimdi herkes kendi kafasına göre oturmuş. Bir düzen şart" dedi. Sami Menteş ise şu ifadeleri kullandı: "Çember çok iyi fikir ama daha küçük çemberler uygulamasıyla daha fazla sayıda çemberler olmalıydı." Yeni tedbirlerin olması gerektiğini söyleyen Sinem Eliaçık, "Çemberler olsa da olmasa da pek fazla vatandaşlar kurallara uymuyor. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm çember ortada etrafında insanlar vardı. Yeni tedbirler olmalı" ifadelerini kullandı.

Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)

ANTALYA'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.Kaza, sabah 09.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Akdeniz Bulvarı Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Iğdır'dan Antalya'ya gelen Kesin Tugay'ın kullandığı 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, kavşak içerisinde 07 ENG 51 plakalı boş servis minübüsüyle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti. Otobüsteki 5 yolcu ve sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

CENNET MAĞARASINA İNEN ASANSÖR TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.

Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5'inci yüzyılda Tanrı Pan'a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı. Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti" yorumunda bulundu.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, "Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez" dedi.

LÜTFÜ ELVAN AÇIKLAMA YAPACAK

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, proje ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak dönemin Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın cuma günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bursa'da traktör kazasında yaralanan çiftçi İ.A. (27) arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter ile alınıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaza, geçen pazar akşamı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında meydana geldi. İ.A. sürücüsü olduğu traktör ile kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, arazi engebeli olduğu için yaralının yanına ulaşamadı. Sağlık ekibi ise jandarmaya ait araçla kaza yerine gitti. Bilinci kapalı olan İ.A. için ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter ile araziden alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Yaralı, tedavi altına alındı.

