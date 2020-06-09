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Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangınMARDİN'in Derik ilçesinde, meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
09.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:47

Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın

MARDİN'in Derik ilçesinde, meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda yangın çıktı. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi kırsalında dün yangın çıktı. Yeni dikilen meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları 2 saatlik müdahalenin ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının 5 dönümlük alanda etkili olduğu belirlendi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yüzlerce ağacın küle döndüğü belirlendi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------Yangın alanıRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Kadın pazarcılara koronavirüs testi

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki kadınların satış yaptığı pazarda, sağlık görevlilerince, esnaf kadınlara koronavirüs testi yapıldı. Bağlar Belediyesi bünyesindeki kadınların satış yaptığı semt pazarında, koronavirüs tedbirleri sürüyor. Bağlar Belediyesi'nin İl Sağlık Müdürlüğü'yle yaptığı ortak çalışmayla, semt pazarındaki 127 kadına koronavirüs testi yapıldı.Bağlar Belediyesi AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, semt pazarındaki kadınların ve alışverişe gelenlerin sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Beyoğlu, "Semt pazarları insan sirkülasyonu en fazla yaşanan yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Sağlık İl Müdürlüğü'ne koronavirüs testi için destek talebinde bulunduk. Talebimizi yerine getiren Sağlık İl Müdürümüz Dr. Cihan Tekin'e teşekkür ediyorum. Esnaf ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Uygulamadan memnun kalan kadınlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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