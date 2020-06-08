DHA YURT BÜLTENİ- 4 Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur, Dolunay ve Yalaza Mahallelesi ile Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Er Nusret Akar' operasyonu tamamlandı.

Operasyon kapsamında 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafetleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR, -

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27 YAŞINDA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN GENCİN SON VİDEOSU YÜREK DAĞLADI Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

SON VİDEOSU YÜREK DAĞLADIMuhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri yürekler dağlarken, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Kaygusuz'un konuşması

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), , Kamera: BURSA,

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Kumluca'da kaza: 2 yaralı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gödene Caddesi'nde meydana geldi. Toptancı hal yönünden gelip ilçe merkezine seyir halinde olan S.Y.'nin kullandığı 07 V 9366 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüjlerdeki bariyerleri kıran otomobil karşı şeride geçip takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç yol kenarında park halindeki 07 ADU 020 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri sürücü S.Y. ile aynı araçtaki K.S.'yi ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar burada tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Gödene Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntüYaralıya müdahale edilmesiYaralının ambulansa konulmasıOlay yerinden detaylar

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kaza yapan araca arkadan çarpan sivil ekip otosundaki polisler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Haluk Özkan (41) yönetimindeki 32 AR 003 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kaza yapan araçla aynı yönde seyreden Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu da kaza yapan araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Haluk Özkan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sivil ekip otosundaki polisler kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Caddesi otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan otomobilSivil polis ekip otosuDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Gemlik'e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA