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DHA YURT BÜLTENİ - 4

Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi MANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
26.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:45

Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi

 

MANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı.Manisa'nın Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförünün de olduğu çok sayıda çalışana 'Covid-19' testi yapıldı. Bazı sağlık çalışanlarının sonuçlarının pozitif çıkması üzerine dün hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri, geçici süreliğine kapatıldı.Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanede yatan hastaların gerekli önlemler alınıp, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi:  "İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Kovid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve  Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile; Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden görüntü-Acil servis bölümünden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:/ MANİSA,

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Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1) 

MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçan operatör Ömer Demir'in (45) cansız bedenine ulaşıldı. 

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE YENİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördü

MERSİN'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle ceviz, badem, elma bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.Mevsim normallerinin altında seyreden hava, çiftçiyi olumsuz etkiledi. Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar; ceviz, badem, elma bahçeleri ile üzüm bağlarına zarar verdi. Meyveler, ağaçların dibine dökülürken, ormandaki ağaçların da fırtına nedeniyle dalları kırıldı.Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, iki gündür meydana gelen şiddetli rüzgarın Torosların yüksek  kesimlerindeki ceviz, badem ve elma bahçeleri ile üzümleri ne zarar verdiğini söyledi. Zararın büyük olduğunu dile getiren Gümüş; net sonucun, hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Fırtına da sallanan ceviz ağaçları-Genel ve detay görüntüler-Dökülen meyveler-Kırılan dallar -Genel görüntüler-Üreticilerle röp. -Oda başkanı ile röp.

Haber-Kamera:  Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin),

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Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

DİYARBAKIR'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin meydan, cadde ve sokakları yine bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda belediye personeli, eczacılar, fırıncılar ile basın mensupları gibi kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde belediyenin temizlik görevlileri, boş meydan ve caddelerde temizlik çalışması yaparken, güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı. İzin belgesi olmayanlara güvenlik güçleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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