DHA YURT BÜLTENİ - 4 Kara Kuvvetleri Komutanı, annesini son yolculuğa uğurladıKARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı, annesini son yolculuğa uğurladı

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerden evinde öldü. Annesinin ölüm haberini öğrenen Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında, Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Orgeneral Dündar ve kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Dündar'ın naaşı, Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazenin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA