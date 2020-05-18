DHA YURT BÜLTENİ- 4 Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladıBurdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Türk bayraklı uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladı

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Türk bayraklı uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü ile Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü üyesi 30 yamaç paraşütçüsü, paraşütlerine taktıkları Türk bayraklarıyla 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kıyısına atlayış yaptı. Kulüp başkanları Bahri Kılıçaslan ve Muhammet Erşen, iki kulübün sporcularının 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılına vurgu yapmak için Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi. Sporcular yaklaşık 2 saat süreyle gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Kılıçaslan ve Erşen, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi. Biz de bu amaçla iki kulübün sporcuları olarak ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 101'inci yılına özel paraşütlerimize taktığımız Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdik" dedi.

Yamaç paraşütçüsü Halil Bekar da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu bayramı biz de yamaç paraşütçüleri olarak varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyerek kutluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Atlayış yapan yamaç paraşütçüleriKulüp Başkanları ile röp.Uçuş yapan sporcularHalil Bekar ile röp.Uçuş yapan sporcularDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Jandarma nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' buldu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri, nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' buldu. Ölmek üzere olan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bağlar ilçesi Çiftlik Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında bitkin halde olan bir kaplumbağa gördü. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen güvenlik güçleri, kaplumbağanın nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' olduğunu öğrendi. Ekipler gelene kadar jandarma tarafından kaplumbağa için sulu bir ortam hazırlandı. Kaplumbağa, doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne geri bırakılmak üzere gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaplumbağanın gerekli tedavisi ve bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA