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İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı, ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı MERSİN'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta kendini asarak intihar eden mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin (43) otopsisinde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ-4
17.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:18

İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı, ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı

 MERSİN'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta kendini asarak intihar eden mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin (43) otopsisinde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Ümit K.'nin ailesi ile iş yerinde çalışan 120 kişi, koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

Olay, ilçedeki dağlık alanda 14 Mayıs'ta meydana geldi. Ağaca asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bir mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında yapılan testi pozitif çıkan Ümit K.'nin koronavirüs hastası olduğu için mi yoksa başka bir sorun nedeniyle mi intihar ettiği heniz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

120 KİŞİYE KORONAVİRÜS TESTİ

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Ümit K.'nin ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi test için Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ümit K.'nin ailesi ve iş arkadaşları, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sıraya girip test yaptırdı. Testin ardından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar, test sonucunun çıkmasını beklerken, Ümit K.'nin cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul'da bulunan bir pandemi hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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