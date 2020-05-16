DHA YURT BÜLTENİ - 4 Kars'ta iyileşen hastanın yemek daveti koronayı yeniden artırdı KARS, koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alırken, vaka sayısı son iki haftada 146 artarak 176'ya çıktı.

Kars'ta iyileşen hastanın yemek daveti koronayı yeniden artırdı

KARS, koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alırken, vaka sayısı son iki haftada 146 artarak 176'ya çıktı. Vaka sayısındaki artışın 2 hafta önce yapılan bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin etkili olduğu bildirildi.Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi. Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi. DENETİMLER SIKLAŞTIRILDIVaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor. Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.KURALLARA HARFİYYEN UYULMALIAK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'ta artış gösteren vakalarla ilgili açıklama yaptı. Kars'ta bugüne kadar 176 vaka tespit edildiğini belirten Arslan ve Kılıç, 60 hastanın hastanede tedavi gördüğündü, yoğun bakımda ise hastanın olmadığını söyledi.Koronavirüs vakalarının artmasının vatandaşların alınan tedbirlere dikkat etmemesinden kaynaklandığını vurgulayan vekiller, vakaların yüzde 70'e yakınının büyükşehirlerden gelenlerin yakın çevresinde görüldüğünü ifade etti. İki vekil, alınan önlemlere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kentteki cadde ve sokaklardan genel ve detaylar-Bir vatandaşın konuşması-Detaylar-Bir vatandaşın konuşması-Anonslar-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesine bağlı Durabey köyünde, Hanife İlik (82) evinin önünde bulunan sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı evinin önünde bulunan sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik'in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik'in cansız bedeni Domaniç İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA