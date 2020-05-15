DHA YURT BÜLTENİ - 4 Adana'da otomobilden çevreye ateş açan 3 kişi yakalandıADANA'da, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yakalandı.

Adana'da otomobilden çevreye ateş açan 3 kişi yakalandı

ADANA'da, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yakalandı.

Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, 12 Mayıs Salı günü, saat 17.30 sıralarında, bir otomobilden 2 kişi rastgele çevreye ateş açtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne ait ekip otoso ile seyir halindeki 3 otomobile mermi isabet etti. 1 kişi de belinden vurulanarak yaralanı.

SAKLANDIKLARI EVLERDE YAKALANDILARİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Adı açıklanmayan yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Polis, plakasını tespit ettiği otomobildeki saldırganların Tayfur P., Osman G. ve Soner G. olduğunu belirledi. Şüpheliler saklandıkları adreslerde düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA