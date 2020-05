DHA YURT BÜLTENİ - 4

Otoyoldan geçen 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atılan kişinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yaklaşık 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atılan kişinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yaklaşık 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı. Göçmen kaçakçılarının aralarındaki rant sorunu nedeniyle Pakistan uyruklu İslam isimli kişiyi öldürdükleri belirlenirken, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki siyah çöp poşetini gördü. Çöp poşetinin içerisinde battaniyeye sarılı cesedin olduğunun görülmesi üzerine polise haber verildi. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak dövülerek öldürüldüğü belirlenen, elleri ve ayakları bağlanan kimliği belirsiz kişinin cesedini morga kaldırdı.

300 BİN ARAÇ İNCELENDİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kişinin cesedinin 3-4 gün önce bölgeye bırakıldığını belirleyerek incelemelere başladı. TEM Otoyolu üzerinde olay yerinin iki ucundaki iki Plaka Tanıma Sistemi arasında belirlenen zaman içerisinde yaklaşık 300 bin aracın geçtiği belirlendi. İki Plaka Tanıma Sistemi arasındaki geçiş mesafesinin 6 dakika olduğu hesaplanarak, 6 dakikalık zaman kriterine uymayan 67 bin araç olduğu, bölgedeki dinlenme tesislerine de girmiş olabilecekleri hesaba katılarak tek tek geçen araçlar incelemeye alındı. 17 Ocak günü saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren, ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden ise 00.12'de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu kişi olduğu, irtibat kurduğu kişilerin göçmen kaçakçılığı suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDIPolis, yaklaşık 3,5 ay süren soruşturmanın ardından geçen pazartesi günü operasyon için harekete geçerek İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. 7 ayrı yere düzenlenen baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Pakistan uyruklu İslam isimli kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 7 kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığı, aralarındaki şantaj ve rant meseleleri nedeniyle cinayeti işledikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin 575 lira para cezası kesildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Evi bir süre takibe alan ekipler, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 4'ü kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Masalarda iskambil kağıtları ile 150 lira kumar parası ele geçirildi.UYUŞTURCUDAN ARANIRKEN KUMAR MASASINDA YAKALANDIPolisler tarafından kimlik kontrolü yapılan kişilerden Ahmet K.'nın uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler maske takıldıktan sonra gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan 18 bin 900 lira, bunlardan 4'üne ayrıca kumar oynamaktan 3 bin 675 lira olmak üzere toplam 22 bin 575 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında da adli işlem başlatılırken, evin de mühürleneceği belirtildi.

Boşandığı eşinden şiddet gören avukat: Tutuklama tedbiri ben öldükten sonra mı uygulanacak? İZMİT'te avukat Ezgi Ulugün (33), 3 yıl önce boşandığı eşi İhsan Kaan Ş. tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle defalarca savcılığa başvurdu. Hakkında çeşitli suçlardan 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Ş., 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Eski eşi tarafından öldürülme korkusuyla yaşadığını ifade eden Ulugün, "Bu şahsın suça eğilimi çok açık bir şekilde ortada. Ben özellikle mesleğim gereği çok merak ediyorum bu zamana kadar bu kadar dosya varken uygulanmayan tutuklama tedbiri acaba ben öldükten sonra mı uygulanacak?" dedi.İzmit'te 10 yıldır avukatlık yapan Ezgi Ulugün, 2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Ş. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından İhsan Kaan Ş.'nin kendisini fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ezgi Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu süreç içerisinde eski eşi İhsan Kaan Ş.'nin çocuklarını kaçırmayı denediğini, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirten Ezgi Ulugün, avukatı aracılığıyla eski eşi hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Ş., en son eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan İhsan Kaan Ş., eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.14 Ağustos 2019 günü İhsan Kaan Ş.'nin kendisini arayarak 'Kötüyüm, konuşmak istiyorum" demesi üzerine, kendisini ve çocuklarını korumak için görüşme talebini kabul ettiğini ifade eden Ulugün, "Tartışmaya başladık ve bana bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Bu olayı yakınlarıma anlattım ancak çocuklarıma zarar verebileceğinden korktuğum ve utandığım için şikayetçi olamadım" dedi.'KAFAMA POŞET GEÇİRİP, BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI'Eski eşi tarafından işkence gördüğünü ifade eden Ezgi Ulugün, "Yaklaşık 10 yıldır avukatlık mesleğini yapıyorum, kadına şiddetle ilgili dosyalara bakıyorum genelde, maalesef avukat olarak görev aldığım durumları ben yaşadım. İlk olarak geçen sene haziran ayında 2012 yılında evlendiğim eski eşim tarafından darp edildim. Kafama poşet geçirilmek, boğazıma bıçak dayanmak suretiyle darp edildim. Yaklaşık 2 saat boyunca hem psikolojik hem de fiziki işkenceye maruz kaldım. Üzerime kapılar kilitlendi, 2 tane çocuğumla birlikte balkondan bir tişört sallayarak önce sitenin güvenliğine ardından polise ulaşarak kurtulabildim. Olaylar bu şekilde başladı ve yaklaşık 1 sene boyunca devam etti" diye konuştu.'HAKKINDA AÇILMIŞ 48 DOSYA VAR'Eski eşi hakkında defalarca şikayetçi olduğunu ama bir sonuç alamadığını belirten Ezgi Ulugün, şöyle konuştu: "2017 yılının Kasım ayında anlaşmalı olarak boşandık biz. Boşanma davamız bitti ve karar kesinleşti. Eski eşim hakkında bu olaylarla ilgili 48 tane açılmış dosya var. Benim 6284 sayılı yasa gereği kapsamında almış olduğum uzaklaştırma kararı da var. Bu kararla ilgili birçok ihlal var ve ben her türlü ihlali gerek karakola gerekse savcılığa bildiriyorum. Hakkında birçok dosya olmasına rağmen maalesef henüz bir sonuç alamadık."'KARDEŞİME SİLAHLA ATEŞ ETTİ'Eski eşinin kendisine olan saldırılara devam etmesine rağmen tutuklama tedbirinin henüz uygulanmadığını belirten Ulugün, şunları söyledi: "Yaklaşık 2 hafta önce kardeşime silahla ateş etti. Bu olaydan sonra tutuklandı ama o da çok kısa sürdü. İtiraz üzerine kendisi serbest bırakıldı. Sürekli aileme karşı mala zarar verme suçuyla ilgili soruşturma dosyaları var. Çevremdeki herkesin ölüm tehdidi söz konusu. Durmak bilmiyor. Bununla birlikte ortak çocuğumuz olan küçük çocuğumu kaçırdı, ben bakıcılarıyla birlikte görüştürüyordum o dönemde. Bir gün görüştüler ve sonra beni arayıp 'Ben çocuğu götürüyorum bir daha zor bulursun' dedi ve telefonlarını kapattı. Beni yaklaşık 12 saat habersiz bıraktı o konuyla ilgili de soruşturma dosyası devam ediyor. Yani çok ciddi şeyler yaşıyorum maalesef bir tedbir olan tutuklama bir türlü uygulanmıyor."'BENİM YAŞADIKLARIMI BAŞKALARI YAŞAMASIN'Kadına şiddet konusunda kendisinin de çalışmalar yaptığını ifade eden avukat Ezgi Ulugün, "Yaşadığım şeyler çok ağır. Benim yaşadığım saldırı hem cinsel hem de psikolojik, bunun çok fazla boyutu var. Ben bu olaylardan sonra, benim yaşadıklarımı başkaları yaşamasın diye Kocaeli Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi'ne üye oldum ve çeşitli paneller verdim. Birçok çalışmanın içinde yer aldım, yer almaya da devam edeceğim. İnsan bu çalışmaları yürütürken bu şeylere maruz kalınca gerçekten çok daha fazla düşünür hale geliyor sistemi ve mesleğini. Ben elimden geldiğince devam edeceğim hem kendim için hem de şiddete maruz kalan tüm vatandaşlarımız için" dedi.'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM'Yaşadığı olayların kendi psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Ezgi Ulugün, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir süre arkama baka baka yürüdüm. Bu çok zor bir şey çünkü iki tane çocuğunuz var sağlam durmak zorundasınız, güçlü durmak zorundasınız ama bu yaşanılanlarla bu pek mümkün olmuyor. Bir dönem psikolojik tedavi de gördüm iyi olmak adına. İlaç kullanmadım, terapi şeklinde yardım aldım daha sonra bitirdik seansları zor ve etkilendiğim bir dönemdi. Hala etkileniyorum, çünkü hala eski eşimin tavırları devam ediyor. Numarasını engelliyorum başka numaralardan mesaj atıyor, mail atıyor, yolumu kesiyor. Hiçbir şekilde ihlaller bitmiyor. Boğazıma bıçak dayadı, kafama poşet geçirdi bunlar kolay atlatılacak olaylar değil tabii ki psikolojim etkileniyor. Bu çok zor bir durum." 'TUTUKLAMA TEDBİRİ BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI UYGULANACAK?' Eski eşinin kendisini hala tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen Ulugün şunları söyledi: "Eski eşim hakkında 48 soruşturma dosyası var. Dolayısıyla bu şahsın suça eğilimi çok açık bir şekilde ortada. Ben özellikle mesleğim gereği çok merak ediyorum bu zamana kadar bu kadar dosya varken uygulanmayan tutuklama tedbiri acaba ben öldükten sonra mı uygulanacak? Dolayısıyla gerek Kocaeli'de bulunan savcı ve hakimlerin ya da kimse bununla ilgilenen kişilerin bir an önce gerekeni yapmasını bir avukat olarak, bu mesleği icra eden bir kişi olarak adaletin sağlanmasını istiyorum."

İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi ADANA Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun, aralık ayından bu yana yüksek maliyetlerle ürün yetiştiren ve hasada hazırlanan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden olduğunu belirterek, fiyatlarda gerilemeler olacağını kaydetti.Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda hasadın bir hafta sonra başlayacağı bildirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ovada 98-100 bin dönüm arasında turfanda karpuz yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, Antalya'nın ardından Adana'da hasadın başlayacağını kaydetti. Adana karpuzunun aroma-şeker oranının oldukça lezzetli, renginin ise daha kırmızı olduğunu kaydeden İncefikir, çiftçilere de bu olgunluğa ulaşmadan hasat yapmamaları uyarısında bulundu. Havaların serin olması nedeniyle hasadın 1 hafta geciktiğini anlatan İncefikir, "Hasat yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde tüm Türkiye'ye kamyonlarımızla ürünleri dağıtmaya başlayacağız" dedi.Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde restoranların, kısıtlama zamanlarında marketlerin kapalı olması nedeniyle taleplerde bir miktar düşüş beklediklerini dile getiren İncefikir, "Fakat sokağa çıkma kısıtlamaları kalktıktan sonra insanlar telafi edecekler ve evlerine alacaklar. Karpuzu bilim insanlarımız da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için öneriyor. Bu yüzden tüketilmesinden yanayız. Ayrıca, ulaşımda ve organizasyonda hiçbir sıkıntı olmayacak. Taşımacılık her zaman devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkamadığı durumlar mutlaka talebi etkileyecektir ama bizler üretici olarak daha çok ulaştırarak, tüketiciler ise daha çok depolayarak bu açığı kapatacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.TURFANDACILIK ÖZELLİĞİ YİTİYORİncefikir, İran'dan ithal edilen karpuzun fiyatları geri çekmesine de neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İran'dan gelen ürün hijyenik olarak hem sağlıklı değil hem de Aralık'ta bu ürünleri yetiştirmeye başlayan yerli çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasına neden oluyor. Yurt dışından ürün getirilmesi, turfandacılık, erkencilik özelliğinin yitirilmesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde bizim doğal karpuzlarımız dağıtılmaya başlanacak. İthal ürünlerde şöyle de bir sorun var. Biz kendi ektiğimiz ürünlerin ne olduğunu biliyoruz, bakanlığın denetiminde yapılıyor. Hangi ilaçlar kullanılıyor, tutanağı, çizelgesi belli. Fakat yurt dışından gelen karpuzun ne olduğunu, yetiştirilirken ne atıldığını, hangi işlemden geçtiğini bilmiyoruz."

