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DHA YURT BÜLTENİ - 4

DHA YURT BÜLTENİ - 4
05.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:34

Ege ve Akdeniz kıyıları için korkutan 'tsunami' uyarısıYUNANİSTAN'ın Girit Adası'ndaki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen mini tsunamiyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Ege ve Akdeniz kıyıları için korkutan 'tsunami' uyarısı

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'ndaki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen mini tsunamiyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Geçmiş yıllarda baktığımızda kıyılarımızda tsunami olduğunu biliyoruz. Olası bir mega depremde kıyılarımızda tsunami yeniden görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Girit kıyılarında, en büyüğü 6.4 şiddetinde olmak üzere meydana gelen depremlerin ardından adada mini bir tsunami gerçekleştiği açıklanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.0 şiddetini aşan depremlerde oluşacak olan tsunaminin, Türkiye kıyılarında da hissedileceğini söyledi. Sözbilir, "Bölgede, geçmişte 8.0 şiddetini geçen mega depremlerin tsunami yarattığını biliyoruz. Belki depremler Türkiye'nin dışında ancak tsunami bizi de etkileyecektir. 6.4 büyüklüğündeki bir deprem bizim kıyılarımızda tsunamiye neden olmasa bile 7.0'yi aşmaya başladığında tsunami tehlikesi olacaktır. 8.0 şiddetini geçen olası bir depremde, bizim Akdeniz ve Ege kıyılarının İzmir'e kadar olan kesimleri tsunamiden etkilenebilir" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'Geçmiş yıllarda Türkiye kıyılarında da tsunaminin gerçekleştiğinin altını çizen Sözbilir, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda güney ve batı kıyılarımız ile Marmara Denizi'nde 7.0 şiddetini geçen depremlerde tsunami olduğunu görüyoruz. Daha önce kıyılarımızda tsunami olması, 8.0 şiddetine yakın bir depremde bu kıyılarda yeniden tsunami olacağını bize gösteriyor. Tsunami etkisinden kurtulmak için modellemeler yapılıyor. Sanal ortamda oluşturulan depremlerle olası bir tsunaminin vereceği zarar ve denizin gideceği mesafe ölçülebiliyor. İnsanlar sahildeyken tsunami alarmı verildiğinde oluşturulan toplanma alanları, can kaybını en az seviyeye indirecektir. Riskli olan bölgelerimizde de bu tarz toplanma alanları yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.'HER AN YIKICI BİR DEPREMLE KARŞILAŞABİLİRİZ'Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle özellikle sokağa kısıtlaması olan günler için çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Sözbilir, "Koronavirüs döneminde dışarıya çıkmamaya gayret ediyoruz ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ancak deprem olursa dışarı çıkmamız gerekiyor. Burada birbirinden oldukça zıt bir durum var. Deprem olduğunda ne yapacağımızın cevabını bilmiyoruz. O konuda çalışma yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki Bilim Kurulu'nun bu konuda da çalışma yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü deprem ülkesiyiz ve her an yıkıcı bir depremle karşılaşabiliriz. Evin içindeyken neler yapılması gerektiğiyle ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hasan Sözbilir röportajHasan Sözbilir detay görüntüHaritadan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı

Bursa'da, polis, kumar oynanan 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında polise yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerine baskın düzenledi.  Bakında 2 iş yerinde 8'i kumar oynayan 34 kişi yakalandı. Baskında kumar oynamak için hazırlanan çipler, iskambil kartları ve bir miktar para ele geçirildi. 34 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayan 8 kişiye ayrıca toplam 9 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan baskında polisten kaçmak isteyen bir kişi ağaca çıktı. Adı açıklanmayan kişi, polis ekiplerince güçlükle aşağıya indirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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