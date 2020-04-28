DHA YURT BÜLTENİ - 4 Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyorKORONAVİRÜS salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının karantina süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor

KORONAVİRÜS salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının karantina süreçleri titizlikle yürütülüyor. Bugüne kadar 929 vatandaşın misafir edildiği Isparta'daki yurtlarda sıkı tedbirler uygulanırken, vatandaşların rahat ettirilmesi için özen gösteriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye'ye tahliyelerine devam ediliyor. Yüksek güvenlikli ve tedbirli yapılan tahliye işlemleri sonrasında da vatandaşların karantinada kalacağı 14 günlük süre aynı titizlikle yürütülüyor. Havayoluyla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının yurtlara yerleştirme işlemi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından güvenlikli bir şekilde yürütülüyor. Tahliye sırasında vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının konuk edildiği Isparta'da da şu ana kadar yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 929 oldu. Suudi Arabistan'dan getirilen 586 umreci, geçen hafta Kuveyt'ten getirilen 75 işçi ve son olarak yine Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişi, pandemi hastanesi ilan edilen Isparta Şehir Hastanesi'ne yakın bir bölgede yer alan Murat Hüdavendigar Yurdu'nda konaklıyor. Suudi Arabistan'dan ilk getirilen 586 kişilik kafile, karantina sürecinin ardından kentten evlerine uğurlandı. Aralarında koronavirüs testi pozitif çıkan umreciler ise tedavilerin tamamlanmasının ardından yine memleketlerine gönderildi. Şu an yurtlarda Kuveyt'ten ve Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşlar misafir ediliyor.SAHRA ÇADIRLARINDA İLK KONTROLMurat Hüdavendigar Yurdu'na gelen vatandaşlara otel konforunda hizmet veriliyor. Vatandaşların yurda geldiğinde ilk olarak kaydı yapılıyor. Daha sonra konaklayacağı odasına güvenlik koridorundan geçirilerek, yerleştirildikten sonra bahçede kurulmuş olan sahra çadırlarına yönlendiriliyor. Burada çadıra girmeden ilk olarak sağlıkçılar tarafından ateşi ölçülüyor. Daha sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor. Koronavirüs belirtisi gösteren şikayetler konusunda sorular yöneltiliyor. Bilgileri tekrar kaydedildikten sonra yine güvenlik koridorundan tekrar odasına yönlendiriliyor.HER KATTA GÜVENLİK VE PERSONEL BEKLİYORKarantina boyunca kalacakları odalarında zamanını geçiren vatandaşlara sabah, öğle, ara öğün ve akşam yemek hizmetinde bulunuluyor. Gün boyunca sıcak ve soğuk içecek imkanı sağlanıyor. Bütün ihtiyaçları katta görevli personel tarafından karşılanıyor. Yine katta 1 güvenlik görevlisi sürekli nöbet tutuyor. Bu sürede sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından bilgilendirilmeler yapılıyor.TESTİ POZİTİF ÇIKAN HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR14 günlük karantina sürecinde kendisini rahatsız hisseden ve koronavirüs belirtisi taşıyan vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor. Testi pozitif çıkan vatandaşlar ise tedavilerin ardından memleketlerine gönderiliyor. 14 günlük sürede testi negatif çıkanlar ise karantina sürecinden sonra otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak memleketlerine gönderiliyor.ANI DEFTERİ BULUNUYORVatandaşların kaldığı odada, bir anı defteri bulunuyor. Yurtlarda vatandaşlara, "Hoş geldiniz" diye başlayan ve "Kıymetli misafirlerimiz: Vatanınıza, göller ve güller diyarı Isparta'mıza ve KYK ailesine hoş geldiniz. Sevgi, birlik ve beraberlikle yenemeyeceğimiz virüs, aşamayacağımız zorluk yoktur. Şimdilik aramızda mesafeler olabilir ama kalplerimiz daima bir. Sesimizle sözümüzle kucaklaşmaya biz bize güç vermeye devam edeceğiz" ifadelerinin yer aldığı notlar veriliyor. Ayrıca odalarda kolonya, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun, kuru sabun, kişisel ihtiyaç malzemeleri, havlu, peçete, tuvalet kağıdı, elektrikli çay aleti gibi malzemeler yer alıyor. Karantina süreci sona eren vatandaşlar ise sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yurt dışından karantina için Isparta'ya gelen misafirlerden görüntü Sahra çadırlarında sağlık kontrollerinin yapılması Oda ve kişisel bakım malzemelerinin görüntüsü Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Yangında evde mahsur kalan çocuk öldü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen anne ise tedaviye alındı.Gece saatlerinde, Kocaali Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'ta oturan Kılıç ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. Anne Gülizar Emanet yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 112 Acil ekibi dumandan etkilenen anne Gülizar Emanet'e ilk müdahalede bulunarak, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında evde mahsur kalan Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Ailenin yangın sırasında odada yatan küçük çocuğa ulaşamadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYanan binadan görüntüİtfaiye ekiplerinin çalışmasıDetay

HABER: Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya),

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Torunu 18 gün sonra bulunan anneanne: Dünyalar benim oldu

ANTALYA'da 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), bulundu. Özyurt'un anneannesi Ayşe Yıldırım (61), "Kaç gündür ölmekten beter oldum. Torunum bulununca dünyalar benim oldu" dedi.Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise kayıp başvurusunda bulundu.8 yaşından beri yanında kalan torununu kaybolduğu gün gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, "Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torunumu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı" dedi.SABAHA KARŞI 'TORUNUN BULUNDU' TELEFONUAilenin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, genç kızın Aksu ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Sabaha karşı Ayşe Yıldırım'ı arayan polis, torununun bulunduğu haberini verdi. Hayriye Nur Özyurt, daha sonra anneannesinin evine getirildi.'DÜNYALAR BENİM OLDU'Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Yıldırım, torununun yorgun ve bitkin olduğunu, odasında dinlendiğini belirterek, "Torunum bulununca dünyalar benim oldu. Kaç gündür neler çektim, ölmekten beter oldum. Sizlerin sayesinde torunum bulundu. Sizden, polislerden Allah razı olsun, çok mutluyum" dedi. Yıldırım, torununun nasıl bulunduğuna dair polisin bilgi vermediğini de söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Anneanne Ayşe Yıldırım detay-Kaybolan kız Hayriye Nur Özyurt yatarken sırtı dönük detay-Anneanne Ayşe Yıldırım röp-Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞLULLARI KAMERA: Adem AKALAN, ANTALYA

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Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter, 'Sigara kullanmamam, iyileşmemi hızlandırdı'

KONYA'da koronavirüse yakalanan Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Tarık Bektaş'a (37), 13 günü yoğun bakım olmak üzere yaklaşık 1 ay tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Sigara kullanmamasının iyileşme sürecinde çok etkili olduğunu belirten Bektaş, "Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Çok zorlu bir süreçti. Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu. Sigara kullananlar lütfen bıraksın" dedi. 2 çocuk babası Tarık Bektaş, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin bulunması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak durumunu anlattı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Bektaş'a koronavirüs teşhisi kondu. Serviste yatarken 5'inci gün durumu ağırlaşan Bektaş, 13 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Yaklaşık 1 aylık sürecin ardından hastalığı yenen Bektaş, hastalığın zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Bektaş, şunları söyledi: "Ateş, öksürük ve nefes darlığı meydana geldi. Sabah saatlerinde ambulansı aradım ve Konya Numune Hastanesi'ne getirildim. 4 gün serviste yattım. 5'inci gün birden fenalaştım. Nefes alamama ve solunumumda problemler meydana geldi. Daha sonra beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdaki tedavimin ardından 6 gün daha serviste yattım. Daha sonra servistesi tedavi sürecimin ardından taburcu oldum ve 14 gün kendimi izole ettim. Karantina sürecimin ardından çok şükür tahlillerim temiz çıktı. İnşallah bundan sonra işimize devam edeceğiz."Psikolojik olarak a etkilendiğini ifade eden Bektaş, "Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hastane çalışanı olmama rağmen yine de zor oldu. İki çocuk ve eşim var. Çok değişik bir psikoloji. Bazen uyku bozukluğum olabiliyor. Çünkü bazı şeyleri hatırlıyorsun, bazı şeyleri tam hatırlamıyorsun. Bu tür durumlarda oluyor. Çin'den getirilen ilacı kullanan ilk kişilerden biriyim. Bu ilacın getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.13 GÜN UYUTULDU 13 gün uyutulduğunu belirten Bektaş, "Doktor arkadaşlar bana 13 gün uyutulduğumu söylediler. Ben tuhaf oldum. Düşünebiliyor musunuz, gözünüzü kapatıyorsun, açtığınızda 13 gün sonra uyanıyorsunuz. Bana o kadar uzun gelmedi. Sanki bir iki gün uyuyup, uyanmışım gibi geldi. İnsanlar evde kalmaya dikkat etsinler. Bu basit bir şey değil. Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kronik bir hastalığım yoktu. Sigara kullanmıyorum. İyileşmem de onunda faydası çok. Sigara kullanan kişilere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.'EŞİM BİZE ALLAHIN HEDİYESİ OLDU'Ailecek çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten eşi Leyla Bektaş (36) ise şunları söyledi: "Eşim bize rabbimin en güzel hediyesiydi. O bir aylık süreçte çok zorluklar atlattık. İki tane çocukla evde kaldım. Kimsenin yanımıza gelememesi, eşimin sesini duyamamak, hastaneye bile gelememek bizi çok üzdü. Şimdi kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız evde kalsın. Çok zor bir süreçten geçtik ki anlatılmaz. Hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Hekimlerimize güvensinler" dedi.O BİZİM NAZAR BONCUĞUMUZTedavi süreciyle ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Savaş Yaşar ise şunları kaydetti: "Hastalığın yeni döneminde arkadaşımız hastaneye yattı. Serviste tedavisi sürerken genel durumunda bozulma ve solunum sayısında artma, oksijen satürasyonunda düşme görmemiz üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da hastalığı hızla ilerlemeye devam etti. Yapay solunum cihazına bağladık. Kendisine yoğun bakımda çok iyi bir şekilde bakıldı. Hastanemizin ve bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Daha sonra solunum cihazından ayrılarak servise yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu ettik. Kendisi bizim nazar boncuğumuz gibi oldu. İlk taburcu ettiğimiz hastalardan biri. 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Şu an içerisinde herhangi bir bulaşı yok. Aile taraması yapıldı. Genel durumu çok iyi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Tarık Bektaş'dan detay-Bektaş çiftinden detay-Genel ve detay-Röportajlar

Haber- kamera: Tolga YANIK- Adem YILDIZ/ KONYA

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Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hareketsiz kalan hayvanın rahatlaması için bacaklarına masaj yapılırken, susuz kalan hayvana su verildi.Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-100 Karayolu kenarındaki kapağı açık olan rögarın içerisine düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. İtfaiyeciler halatı ineğin vücuduna bağladı. Halat iş makinesine bağlanarak inek dışarı çıkarıldı. İneğin uzun süre rögarda hareketsiz kalması nedeniyle bacaklarına masaj yapıldı. Susuz kalan hayvana kovanın içerisinde su verildi. Vücudunda sürtünmeye bağlı küçük yaralar olan ineğin sahibinin bulunması için küpesi olup olmadığına bakıldı. Kulağında küpesi olmadığı görülen inek bulunduğu yerde bırakılırken, ahırın bulunduğu yere doğru yürüdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKurtarma çalışmalarından görüntüİneğin iş makinesiyle kaldırılmasıBacaklarına masaj yapılmasıSu verilmesi

HABER: KOCAELİ,

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Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için sosyal medya aracılığı ile polisten yardım istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarını besleyerek yeniden evine dönen Yazıcı, polise teşekkür etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında cumartesi günü Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları beslemek için izin talep etti. Yazıcı; "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz" şeklindeki paylaşımına, kısa süre sonra olumlu yanıt aldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz" cevabı üzerine, iş yerine giden Yazıcı, akvaryumdaki balıklarına yem verip, tekrar evine döndü.GÖRÜNTÜLERE İLGİAkvaryumdaki balıkları beslediği anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.'BALIKLARIM VE BEN MUTLU OLDUM'Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ilgiyle izlendiği belirten Hasan Yazıcı, "Balıklarım üç gündür açtı, sıkıntıya düştüm, rahatsızlık duyduk. Aslında ilk önce 'cezayı göze alalım balıklar aç kalmasın yedirelim' dedik. Sokak kedileri de var. Sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bir tweet atmak aklıma geldi. Bir süre sonra 'Gidip balıklarınızı yedirebilirsiniz' diye cevap geldi. Hemen burada balıklarıma yem verdim, ardındın da 'eve dönüyorum' diye bilgi mesajı attım. Balıklarımda mutlu oldu ben de mutlu oldum. Bu duyarlılığından ötürü Trabzon Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.'SEVGİSİZLİK SOKAK HAYVANLARINI ÖLDÜRÜYOR'İşyerinde balıklarının yanı sıra sokak hayvanlarını beslemeye özen gösteren Yazıcı, "Eskiden çöp konteynırı olmadığından sokaktaki belli noktalara çöplerimizi bırakıyorduk. Sokak hayvanları buradan beslenebiliyordu. Şimdi ise bu konteynırlara çıkamayan hayvanlar aç kalıyor. Yiyeceklerimizi bazen de dışarı bu kutuların yanına bırakalım. Sokak hayvanlarını düşünmemiz lazım. Bunları yok sayma şansımız yok. Canlı cansız her şeyi seveceksin. Sevgisizlik sokak hayvanlarını öldürüyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSosyal medya paylaşımıİş yeri görüntüsüHasan Yazıcı balıklarıyla ilgilenmesiİzin yazışmaları görseliRöportaj ve genel detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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Suriye'de 60 bin kişiye ramazan yardımı

SURİYE'nin İdlib ve Halep kenti kırsal bölgelerinde yaşayan 60 bin sivile, gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.Suriye'nin İdlib ve Halep kenti kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere, 10 bin adet gıda paketi ve 10 bin adet hijyen kiti dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, yardımlardan 60 bin sivilin yararlandığını kaydetti. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik Ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Savaş ortamında kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren sivillerin ramazan sevincine şahit olduklarını anlatan Tosun, "Milyonlarca sivil, Suriye iç savaşının 10'uncu ramazan ayına ulaştı. Maalesef insanların mağduriyetleri hala devam ediyor. Her şeye rağmen ramazan ayında insanların yüzlerinin gülmesine vesile olduö dedi.

Ramazan ayı nedeniyle yapılan çalışmalar kapsamında kamplarda ve merkezi yerleşimlerde yaşayan sivillere insani yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Tosun, "Bu süreçte Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerindeki sivillere kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet gıda paketi ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu 10 bin adet hijyen kiti dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 60 bin kişi istifade etti. 2020 yılı ramazan çalışmalarımız devam edecekö diye konuştu.

Kaynak: DHA