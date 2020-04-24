DHA YURT BÜLTENİ - 4 Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildiAZERBAYCAN'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşı, karantinada tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Azerbaycan'dan gelen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi

AZERBAYCAN'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşı, karantinada tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Azerbaycan'daki 10'u çocuk 299 Türk vatandaşı, Nevşehir'e getirildi. Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda alınan önlemlerin ardından Türk vatandaşları karantina için otobüslerle Niğde'ye gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlardan, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar, evlerine gönderilecek.

Görüntü dökümü-------------------------Polis ekiplerinden görüntü-Otobüslerin gelişi-Otobüslerin yurt alanına girmeleri-Otobüs içerisinden vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci gün

DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde kentin en işlek meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Market, bakkal, fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanmadı.

Emniyet ekipleri kentin değişik noktalarındaki kontrol noktalarında dışarıda olanlara kimlik ve izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi. 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci günün ramazan ayının ilk gününe rastlaması da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasında etkili olduğu görüldü.

Kaynak: DHA