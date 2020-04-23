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23 Nisan, Güncel, Haber

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23 Nisan Bayramı, sessiz kutlandıKONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine sessiz şekilde kutlandı.

23.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:11
DHA YURT BÜLTENİ - 4

23 Nisan Bayramı, sessiz kutlandı

KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine sessiz şekilde kutlandı. 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koronavirüs salgını ve 4 gün sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. 

Kutlama töreni sona ererken, saat 13.00'de tüm okulların hoparlörlerinden 100'üncü Yıl Marşı dinletilecek. Saat 21.00'de de yine aynı şekilde İstiklal Marşı okunacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------Anıt'a çelenk sunulması Saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA

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İzmir bayram sabahını sessizlikle karşıladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle İzmir'de bayram sabahı sessizlikle karşılandı. Kentin meydan ve caddeleri bomboş kalırken vatandaşlar ise bayramı cam ve balkonlarına astıkları Türk bayraklarıyla anıyor.Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir'de sessizlikle karşılandı. Kentin en işlek cadde ve meydanları boş kalırken, resmi törenlerin düzenlendiği Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda meydanda düzenlenen törenlerde büyük bir coşku yaşanırken ve olağanüstü kalabalıklar yaşanırken, bu bayramda ise boş kaldı. Havadan drone ile görüntülenen Gündoğdu ve Konak Meydanı da bayram sabahında sakinliğiyle dikkat çekti. Bayramın coşkusunu hissetmek için bir mekana ihtiyaç olmadığını gözler önüne seren vatandaşlar ise balkon ve camlarına astıkları Türk bayraklarıyla evlerinin cephelerini adeta kırmızıya boyadı. Normal zamanlarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarındaki törenlerle kutlayan öğrenciler ise, bayramın 100'üncü yılını bu sene evlerinde kutluyor.CUMHURİYET MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKILDIPandemi koşulları sebebiyle resmi tören düzenlenemedi ancak Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldı. Törende konuşma yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Şanlı mazisi boyunca milli egemenliği, karakterine adeta nakşeden aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ki üzerinden yıllar geçse de ilk günkü önemini korur. Bugün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 100'ncü yılına ulaştık. Sevgili Çocuklarım, 23 Nisan tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Siz evlatlarımıza duyduğu inancın ve güvenin ifadesidir. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte okulundan, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından bir müddet ayrı kalan sevgili çocuklarım, sizlerin gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum" dedi.İzmir'in dört bir köşesinde bayram coşkusunu evlerinde kutlayan çocukları tebrik ettiğini söyleyen Yahşi, "Sizlerin gayreti bu vatanı şahlandıracak, hayalleriniz bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Gülen gözleriniz, şen kahkahalarınız bu topraklarda daim olsun. Bu duygularla TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden İlk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMuhabir anonslarıBoş meydanlardan görüntüDrone İzmir görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK Drone: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Adana'da 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

ADANA'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törenlere katılım sınırlı oldu. Adana'daki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun çelenk bıraktı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 7 kişi katıldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı. Her yıl Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşların ve çocukların da katılımıyla, çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programı, salgın nedeniyle yapılmadı.

Kaynak: DHA

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