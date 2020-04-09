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Jandarma, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Hitit dönemi heykeli jandarmaya satmak istediler ELAZIĞ'da alıcı kılığına giren jandarmaya Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:26
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Hitit dönemi heykeli jandarmaya satmak istediler 

ELAZIĞ'da alıcı kılığına giren jandarmaya Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve K.Ş., adlı şüphelilerin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak, şüpheliler ile irtibat kurdu. Buluşma noktasına gelen şüpheliler, alıcı zannettikleri jandarma görevlilerine Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Heykele el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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